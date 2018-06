Empresarios condenan uso de gente armada contra fundación

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Presidentes de dos cámaras empresariales en la isla de Cozumel calificaron de excesivo, violatorio, ilegal e intimidatorio el actuar del ayuntamiento que encabeza Perla Tun Pech para intentar intervenir las cajas de las oficinas y paradores turísticos de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) en la que se utilizaron policías armados, el jueves pasado.

Tanto José Becerra Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Eduardo Morales Rivas, líder de la Canaco, coincidieron en señalar que este uso de la fuerza debe aplicarse contra los delincuentes que son responsables de los robos y no a una institución sin fines de lucro que busca el bienestar de los isleños.

Pedro Oscar Joaquín Delbouis, quien es señalado por el gobierno local 2016-2018 de hacer caso omiso a las solicitudes de pago cuando fue presidente sustituto del Consejo de Administración de la Fundación de Parques y Museos; negó haber abordado el tema con la alcaldesa, quien tiene un puesto en el consejo como vicepresidenta.

Ramón Villanueva López, consejero de la fundación, dijo que Perla Tun sólo ha asistido a dos reuniones y que en su lugar ha enviado a algunos de los funcionarios que encabezaron las diligencias del miércoles y jueves, como Fidencio Balam Puc y Demita Delille Cabrera, síndico y oficial mayor, respectivamente.

"Lo ocurrido me parece un exceso que no comparto".

El primero en ser entrevistado, debido a que Perla Tun lo culpa de evadir el pago de 84 millones de pesos por uso, goce y disfrute de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), fue Pedro Joaquín y puntualizó que esto es una situación que data desde la administración 2008-2011.

Comentó que no tenía conocimiento de que el ayuntamiento tuviera facultades para embargar a un ente estatal y viceversa. “Lo ocurrido me parece un exceso que no comparto y sus acciones pueden tener consecuencias o sanciones legales”, dijo.

Haciendo referencia de que hoy es contrincante de Perla Tun en busca de la presidencia municipal, expresó: “Renuncié a la FPMC y me dediqué a buscar ser candidato, lo que ella no hizo y es injusto para la contienda electoral. En ningún otro lugar de la península se da que un candidato sea presidente municipal y candidato a la vez pero ella siempre se ha creído que está por encima de todo”.