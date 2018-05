Analizan mesa de seguridad independiente para Playa

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Debido a que no han tenido el aval de las autoridades y a que ven lejano cumplir los requisitos de México SOS para certificar una mesa de seguridad como la que se creó para Cancún e Isla Mujeres; los empresarios de la Riviera Maya no descartan generar una figura similar pero de manera local, y para ello buscarán el respaldo de quienes aspiran a un cargo público.

“En cuanto a la mesa de seguridad, seguimos trabajando, aunque no hemos podido terminar. Se necesitan proyectos muy bien definidos y esperamos que no tarde mucho para poder tenerla, si no como una mesa de seguridad como la tiene ahora Cancún, sí una que tenga una representación, con sus propias políticas y lineamientos de acuerdo a lo que estamos requiriendo”, dijo María Elena Mata Pineda, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

También te puede interesar: Destinan más de $200 millones para seguridad en Q. Roo

Mata Pineda argumentó que de manera general, la población de Solidaridad es víctima frecuente de varios delitos, pero el robo les ha afectado de manera generalizada a los empresarios, aunque han disminuido otros, o al menos los reportes, como la extorsión.

Por ello previó que en las reuniones que puedan tener como representantes empresariales con los candidatos en el actual proceso electoral; la creación de un organismo similar a la mesa de seguridad será un compromiso que pedirán tanto a los próximos legisladores federales como a funcionarios locales.

"Para entrar ahí hay que cubrir ciertos requisitos que no hemos podido cumplir".

“Hay que ver que la mesa de seguridad de Cancún la tiene de la mano con la organización no gubernamental México SOS, para entrar ahí hay que cubrir ciertos requisitos que no hemos podido cumplir, pero eso no limita a tener tu propia mesa de seguridad. Vamos a esperar a que la gente que ahora aspira a un cargo público vaya al fondo de los problemas”, indicó.

Las mesas de seguridad que respalda México SOS se conforman con autoridades en la materia y la sociedad civil organizada, y se encargan de analizar problemas en torno a la inseguridad y hechos delictivos, a fin de diseñar estrategias que mitiguen esos flagelos, siempre con la idea de que se haga justicia para las víctimas.