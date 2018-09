Piden empresarios exenciones en pago de impuestos

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Carlos Sánchez Suárez, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Quintana Roo, lamentó la falta de sensibilidad que el gobierno federal ha mostrado hacia este estado ante la contingencia ambiental que generó el sargazo, y que se ha extendido a los representantes quintanarroenses en el Congreso de la Unión.

“Ya no estamos haciendo llamados, lo que estamos haciendo es exigir a las autoridades tanto federales, diputados y senadores que vengan a trabajar porque no piensan en los comercios, en las familias y todos los que trabajan día a día y que lamentablemente hoy están descansando obligadamente y no tienen para comer”, aseguró.

También te puede interesar: Hoteleros enfrentan pérdidas económicas por sargazo

“Los diputados y senadores que apenas tomaron posesión deberían estar al pie del cañón, viendo la situación. Les mandé mensaje para pedirles atención, que suban al pleno y que digan que Quintana Roo está en una emergencia y nadie lo ha hecho”, afirmó.

En el mismo sentido, José Luis Hernández Barragán, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), pidió que el gobierno federal haga lo necesario para contrarrestar con exenciones en el pago de impuestos la afectación que trajo el sargazo y que agudizó la temporada baja.

“En cuanto a los incentivos fiscales consideró que será una situación que los representantes populares del estado tendrán que venir a escuchar la labor del pueblo, porque en ellos recae la soberanía, y llevar a cabo esa propuesta de algún incentivo, pero serán los diputados y senadores”.

Ambos representantes del sector comercial y gastronómico indicaron que las complicaciones económicas de sus agremiados comienzan a apretar al grado de llegar a los descansos solidarios, como también sucede en la hotelería, por lo que se ha hecho urgente buscar otras estrategias para evitar cierres de empresas.