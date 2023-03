Empresas de seguridad “patito” arrebatan 25% de clientes en Quintana Roo

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) informó que las compañías irregulares que brindan este servicio en la entidad arrebatan a las que están legalmente constituidas hasta un 25% del mercado en Quintana Roo.

Manuel Herbeles Rascón, miembro del Consejo de AMESP, señaló que estas compañías se han aprovechado del incremento de la percepción de inseguridad en el estado para expandirse, de ahí que respalden las acciones que ha emprendido la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de estos negocios.

“Hay una falta de lealtad en la parte comercial, porque no se encuentran capacitados, no conocen la normativa y desconocen los procesos, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes contratan ese tipo de servicios. No te puede dar confianza una empresa que no está regulada”, dijo.