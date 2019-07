Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registra tres quejas al mes, en promedio, de personas que fueron víctimas de empresas que supuestamente prestan créditos, cobrando una comisión al solicitan te, que luego del depósito desaparecen.

Alberto Guedea RincónGallardo, titular de la Unidad de Atención al Usuario de la Condusef en la entidad, mencionó que al no ser en realidad Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) registrada, ellos no pueden presentar una queja, y como la mayoría es contactada vía electrónica, ya no pueden hacer nada.

“Nosotros los que podemos hacer es ayudar a las personas a saber si es o no una empresa registrada, y al menos seis personas al mes llegan con nosotros para solicitar una asesoría, con esto evitamos que sean víctimas”, agregó.

En días pasados la Condusef alertó sobre la suplantación de 22 Sofomes. Es decir, que están utilizando su nombre para ofrecer créditos financieros; sin embargo, para iniciar el trámite piden a los usuarios una cantidad en efectivo, pero después desaparecen.

De acuerdo con la Condusef, las personas pierden desde 10 mil hasta 100 mil pesos, y deben recurrir a al Ministerio Público a interponer la demanda, situación que prendió los focos rojos de la institución. Rincón-Gallardo, explicó que las empresas registradas no dan un crédito solicitando un pago previo, por ello si se les ofrece esta opción, lo mejor es buscar otra, y como dependencia federal dan la asesoría.