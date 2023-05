Empresas priorizan pago de utilidades en Quintana Roo

Más de 50 empresas ya entregaron sus carátulas fiscales a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), con miras a cumplir con el pago de utilidades a los trabajadores que para las personas morales deberá quedar a más tardar en este mes.

Mario Machuca Sánchez, secretario general de la CROC, explicó que en estas carátulas se reflejan buenos números, por lo que esperan que los colaboradores incluso, en algunos casos reciban hasta el doble de lo que se les dio el año pasado, lo cual será un respiro para la economía familiar.

“ Nosotros estamos esperando que todos los agremiados salgan beneficiados , que en total son 50 mil, y en caso de que se presente una empresa que reporte no haber tenido utilidades se hará una revisión, ya que en algunos casos reinvierten” explicó.

En el caso de las reinversiones, destacó que el dinero también proviene de las utilidades que generó la empresa, por lo que también se revisa para sacar el porcentaje que se deberá repartir entre los colaboradores, que por ley es del 10 por ciento.

El representante de la CROC dijo que existe una buena apertura de los patrones por enterar las ganancias y el reporte, una vez presentada la declaración de impuestos, con ello cumplir con la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con lo establecido, las empresas que no cumplan con esa obligación serán acreedoras a multas que interpone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma que arrancó un operativo para identificar que se cumpla con el pago.

“Hasta el momento no hemos tenido quejas de los colaboradores, sin embargo aún quedan varias semanas para que los trabajadores se vean beneficiados, de no ser así la CROC va a intervenir para así llegar a una negociación, sin embargo de no ser así ya se tendrá que interponer una queja”, explicó.