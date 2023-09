Empresas turísticas en Quintana Roo 'castigan' salarios: Estudio

El sector turístico garantiza únicamente el 60 por ciento de los ingresos reales de sus trabajadores, por lo que el 40% depende de compensaciones como las propinas, bonos o vales, aunque no todos tienen estos beneficios, confirma un estudio de la Universidad del Caribe.

Para el análisis denominado Caracterización del Personal Turístico en Cancún y Riviera Maya, se encuestó a trabajadores de tres municipios: Benito Juárez, Solidaridad y Tulum.

De acuerdo con ese estudio gran parte de la retribución económica que reciben los empleados no es por salario íntegro, el cual resulta ser el mínimo, sino que dependen de compensaciones extras como las propinas.

Ariel Valtierra Hernández, investigador externo del proyecto, señaló que la problemática salarial se da principalmente en puestos operativos y que están relacionados en servicio a cliente.

A esto se suman otras situaciones como el hecho de que 11% del personal no cuenta con acceso al seguro social, 35% no perciben compensaciones por horas extra, pese a que laboran 50 horas promedio a la semana, y 47% no tiene un horario de trabajo fijo.

Debido a que la cantidad de personas que se debe atender, la carga laboral es mayor y deben realizar actividades de manera simultánea, y ocho de cada 10 colaboradores desarrolla sus actividades con alta velocidad por los tiempos estrictos, además de actividades consideradas difíciles.

En la coyuntura sanitaria por la pandemia del Covid-19 se detalló que al menos cuatro de cada 10 personas del sector fueron suspendidos de sus labores, 40% no recibió ningún ingreso durante el tiempo que estuvieron inactivas.

“Esto llevó a que uno de cada dos mejor optara por ejercer otra ocupación y que en algunos casos cuando la situación se normalizó decidieron ya no regresar a laborar”, explicó.

De acuerdo con el reporte derivado de las exigencias, también se tiene un alto índice de incidentes, donde al menos siete de cada 10 han sufrido algún accidente.