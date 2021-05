En el voto del pueblo está la continuidad de la Cuarta Transformación, afirma Juan Carrillo.

El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia para la diputación federal por el Distrito I, Juan Carrillo Soberanis, pidió a la ciudadanía votar por la continuidad de la Cuarta Transformación, pues de eso depende que los apoyos económicos sigan llegando sin intermediarios a todo pueblo de Quintana Roo.

“Hay muchas voces que no quieren que siga la Cuarta Transformación porque les molesta que el dinero vaya directamente a los bolsillos de las familias, pero el pueblo valora el cambio que llegó en el 2018 con ya saben quién, y para que los apoyos económicos no dejen de llegar a cada hogar les pido que voten por MORENA, Partido Verde y PT”, manifestó.

Juan Carrillo ha confirmado con vecinos de La Guadalupana, en Playa del Carmen, el respaldo ciudadano que hay en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, como es Azael May.

“Es un honor estar con este proyecto de nación, lo he apoyado desde siempre y gracias a eso recibo un apoyo cada bimestre, y sin ese dinero no sé qué hubiera hecho el año pasado que no pude trabajar por la pandemia”, expresó don Azael.

Juan Carrillo agradeció el respaldo de don Azael y de la ciudadanía que confía en la Cuarta Transformación, y pidió a todo al pueblo dé su confianza a los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia y voten por Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) el próximo 6 de junio.

El Distrito I, por el que compite Carrillo Soberanis, está conformado por los municipios de Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad.