En espera de sus apoyos alimentarios alrededor de 30 comunidades

CHETUMAL, Q. Roo.-Diputados locales hicieron un llamado al gobierno de Campeche para que permita la entrada de ayuda alimentaria a las 30 comunidades en la zona limítrofe, que está en disputa legal con Quintana Roo, para que las familias tengan el apoyo que se requiere en esta contingencia por coronavirus.

El diputado de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, Eduardo Martínez Arcila, consideró urgente que el gobierno campechano permita que la ayuda de Quintana Roo llegue a las familias de dichos poblados, porque se considera que no son cuestiones políticas o de gobernabilidad, sino meramente sociales y de salud, porque ante la emergencia sanitaria esas personas requieren apoyo, al margen de litigios jurídicos.

El legislador lamentó que el viernes pasado la caravana de ayuda alimentaria que envió el gobierno de Quintana Roo, no pudiera llegar a los pueblos, porque las autoridades de Campeche no lo permitieron o no otorgaron las facilidades.

“La ayuda social que se entrega no tiene distingos ni tampoco debe estar sujeta o verse afectada por problemas que son de carácter político, o por litigios legales”, dijo Martínez Arcila.

Asimismo el diputado recordó que la caravana de ayuda tuvo contratiempos para la entrega de los alimentos.