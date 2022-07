En Isla no abandonan

Se han regresado las prestaciones a la fuerza trabajadora de la administración municipal de Isla Mujeres que habían perdido por adeudos heredados de autoridades pasadas. Otros gobiernos irresponsables dejaron desamparadas a cientos de familias debido a un mal manejo de las finanzas y por ignorar los compromisos relacionados con los conceptos del Issste, Fovissste, Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez. El descaro no tuvo límites.

Ahora el Issste brindará nuevamente servicios y prestaciones a quienes cotizan en el municipio. Para ponerlo claro: tendrán seguro con todo lo que significa en estos tiempos cuando la salud es una prioridad impostergable. Más allá de poner orden, se restituye un derecho que no debió ser pisoteado por ex jefes que ahora no dan la cara.

Con ello, el gobierno de Atenea Gómez Ricalde convierte a su municipio en uno de los tres de todo el país en firmar un convenio de colaboración con el Issste y el gobierno del estado sobre la nueva forma de liquidar el pasivo histórico, en un plazo de 15 años, alineado con la capacidad financiera del municipio y de acuerdo con lo que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En sus redes sociales, la presidenta municipal explicó que cuidar a las y los trabajadores implica que ese mismo equipo cuide a quienes visitan la Isla y la zona turística continental. Es una inversión, no un gasto, con el cual se genera un círculo virtuoso porque la confianza es recíproca entre las partes. Más certeza y seguridad en ambos lados del acuerdo.

Quizás la única condición es darlo todo por Isla Mujeres, y como se vive del turismo, el verano es una oportunidad imperdible para demostrar la ayuda mutua, el trabajo en equipo y la reciprocidad. Se constata ya en la limpieza de playas y la rehabilitación de los parques; aunque seguramente se verá claramente en la atención con calidez a los turistas que llegarán masivamente en unas semanas.

Según las proyecciones, unas 30 mil personas cruzarían diariamente a la ínsula en vacaciones. Da para celebrar.

Isla Mujeres pone un buen ejemplo en un tema importante para toda la fuerza trabajadora, que nunca debe ser abandonada ni desatendida. Probablemente es uno de los avances más significativos en lo que va de la administración 2021-2024, que será valorado el resto del periodo. Sin duda, trascenderá como logro. Bien por la gente que labora en el municipio y sus gobernantes. Mal por quienes se fueron sin cumplir.