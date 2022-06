En la cancha ciudadana la comunidad Lgbtq+ ha ganado derechos, inclusión y libertad

Hola amigas, amigos, amigues, junio es un mes especial para la comunidad Lgbtq+ y es que tal vez hayas visto por la televisión o en tu ciudad que en estas fechas salen a manifestarse en paz, a disfrutar su libertad, a bailar y cantarle a la vida. Pero eso no siempre ha sido así, lo que hoy es una celebración, un carnaval, ayer era un movimiento perseguido por autoridades, religiones y la sociedad en general. Definitivamente tuvieron que vencer a muchos rivales para ganar derechos, inclusión y libertad.

Para que sepas de dónde viene esta conmemoración del mes del orgullo gay debemos viajar al 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, donde se llevaba a cabo una reunión de personas Lgbt. Esa noche la comunidad resistió a uno de los tantos arrestos que la policía local solía realizar, esta acción trajo consigo una gran protesta que duró siete días, misma que sirvió como silbatazo inicial a lo que hoy conocemos como la revolución y lucha por sus derechos en todo el mundo.

En nuestro país las circunstancias tampoco han sido fáciles para quienes deciden amar a alguien de su mismo sexo o para quienes no se identifican con el propio. Imagínate que fue hasta el 2015 que se aprobó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el matrimonio igualitario y para 2018 se aceptó el concubinato y la adopción. Tremendas adversidades, pero al final la comunidad siempre ha sacado la casta para darle la vuelta al marcador.

Y es que es un tema muy polémico el que dos personas del mismo sexo adopten, pero ante la ley la orientación sexual de una persona no puede ser impedimento para cambiarle la vida a un menor, para darle un espacio digno para vivir y mucho amor. ¿Tú qué opinas, desde tu punto de vista, es correcto o no que se formen este tipo de familias?

Y aún hay más, desde hace casi cinco años la lucha de la comunidad se ha enfocado también en darle voz y cabida social a las personas trans, aquellas que por decisión personal buscan cambiar de sexo. Hoy en día son señaladas, no son reconocidas ante la ley y sus garantías individuales son vulneradas frecuentemente. No obstante, en México, hoy en día hay dos diputadas trans y se siguen abriendo espacios para su participación en todos los niveles del gobierno y empresas.

Pero la ley avanza y ¿la cultura para cuándo? La comunidad Lgbtq+ sigue siendo discriminada, reprimida, por ejemplo empresas como Tesla despide a empleados que impulsaban la inclusión y la diversidad en la compañía. Son actos de roja directa, también la comunidad se enfrenta a que no les renten casas, no les den trabajo, no les atiendan en clínicas, y el mayor problema desde mi perspectiva es que siguen los asesinatos y crímenes de odio en su contra.

Pero no todo es negativo [email protected] lector, Meta, antes Facebook, y la plataforma de administración financiera en la nube QuickBooks México presentaron Hecho con Orgullo 2022, un programa de capacitación financiera, marketing y herramientas de educación para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas lideradas por la comunidad Lgbtq+.

También podemos reconocer el trabajo de visible, la primera plataforma en línea que permite realizar denuncias por agresiones contra las personas Lgbt o de la iniciativa Advance Change Together, o ACT, que otorga respaldo financiero y técnico a organizaciones de defensa de los derechos Lgbtq+.

Como puedes darte cuenta aún hay mucha cancha por recorrer para que todos, todas y todes cuenten con la libertad de expresar sus identidades de género y formar parte de una sociedad plural, consciente y sobre todo tolerante.

Déjame tus comentarios, me interesa mucho tu opinión. Abrazo de gol.