En libertad agresoras de Valentín; perrito quemado en Playa del Carmen

Las mujeres que quemaron al perrito Valentín en junio pasado, fueron puestas en libertad y seguirán su proceso penal fuera de prisión, confirmó la representación de la Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático de Solidaridad.

Lourdes Várguez Ocampo, titular de la dependencia, dio a conocer que se encuentran pendientes de la sentencia que pudiera dictar el juez, pues será un antecedente importante luego de varias denuncias penales que han interpuesto por maltrato animal.

“El delito no amerita prisión preventiva oficiosa o justificada y como es un delito no considerado grave, a estas personas (...) estuvieron detenidas unos días y después de determinar los elementos de prueba se determinó la libertad de todos ellos porque no hay forma de justificar legalmente que se queden detenidos y la sanción del delito es conmutable. Ellas están llevando su proceso en libertad”, dijo Várguez Ocampo.