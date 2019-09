En Quintana Roo: resguardan a 70 menores maltratados en el hogar

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. ROO.- Un promedio de 70 menores de Quintana Roo han sido remitidos a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, debido a problemas relacionados con violencia en el hogar hasta septiembre 2019.

Norma Gabriela Salazar Rivera, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en el estado, indicó que el mayor problema que han identificado es que los padres no están conscientes que los hijos son objeto de derechos, por lo que al momento de impartir disciplina, algunos recurren al maltrato físico y las palabras altisonantes.

También te puede interesar: En este sitio fueron tomadas las fotos de maltrato a tiburón ballena

“Hay una desventaja entre el mundo adulto y el de los menores, en el que se cree que ellos no hablan, porque es el padre o tutor quien está al mando, pero no, las niñas, niños y adolescentes tienen voz, son objeto de derechos y no sólo de protección”, indicó la entrevistada.

Asimismo, recordó que los más de 80 mil niños que participaron en la Encuesta Infantil y Juvenil 2018, indicaron que el maltrato físico y verbal es la violencia que más perciben, situaciones ocurren en el hogar (40%), en la escuela (30%) y en la vía pública (30%).

Valeria Berumen Ornelas, directora general de Estrategia e Inclusión Digital y Mediática del Sipinna a nivel nacional, señaló que pese a que ha habido cambios en la normativa de protección a los menores, existe una problemática que no se ha atendido, la denuncia.