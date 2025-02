En sala de espera

Se anunció con bombos y platillos, pero nada: Rafa Marín Mollinedo no fue presentado ayer, en la Mañanera del Pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum, como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas, como estaba previsto. Así trascendió en notas periodísticas días antes.

Quizá no sea presentado, simplemente podría asumir el cargo y ser anunciado de otro modo. De hecho, organismos como la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, A.C., lo felicitó con anticipación. Sería un hecho entonces. Pero que la presidenta no lo presente en su conferencia, ¿significa un compás de espera o un desaire, como algunos especulan? No lo creen así en un sector de la 4T.

Pasa que esas expectativas que se generan por su llegada tienen otra vertiente: la política electoral. Otro destino: Quintana Roo. Otro año: 2027. Entonces, su arribo se intenta explicar desde esa perspectiva, y además se ha dicho que ya tiene el permiso para buscar la gubernatura ese año.

Por ello, vale resaltarlo, ser presentado por Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo, sería visto, por no pocos, con otros ojos. Por lo pronto, a esperar si se confirma su aparente nombramiento y después cabe analizar lo demás.

Rafa Marín es considerado el fundador de Morena Quintana Roo y un líder moral. Es un personaje cercano a López Obrador y siempre estuvo presente en el estado. Nunca se fue. Volvía con frecuencia y sostenía reuniones con gente de la 4T. Tiene casa y negocios en la entidad.

Acerca del 2027 tiene que esperarse algo más: su anuncio oficial. Hasta el momento el escenario para Marín sólo se construyó con supuestos y trascendidos, aunque nada oficial de su parte. Aparecieron "voceros" y "nuevos amigos".

Será importante que sea él quien aclare su proyecto, si es que tiene. Sólo así se despejarán las dudas sobre si realmente aspira o sólo pretende conseguir espacios; si tiene la venia o no, y quiénes podrían acompañarle en ese hipotético proyecto.

Desorbitado

Una nueva encuesta de Mitofsky sitúa a la gobernadora Mara Lezama como la mejor ranqueada en todo el país, considerando hombres también. Es un ejercicio ciudadano de enero.

El dato viene a colación por un texto anterior publicado en este mismo espacio, sobre quienes acusan que algunas encuestas "son pagadas". En este caso no puede ser coincidencia: se trata de una tendencia sostenida durante meses a favor de la quintanarroense.