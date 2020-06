Enaltece el folclor mexicano con su tema La Loca Ramona

Cancún.- El cantante mexicano Paolo Rubboli, mejor conocido como “El Millenial de la Cumbia”, promociona su éxito “La Loca Ramona” con el cual ha logrado conquistar y acercar a los jóvenes al género de cumbia, gracias a su particular estilo al que llama electrocumbia sonidera.

Paolo ha logrado posicionar su propio estilo en el regional mexicano y ha ganado gran cantidad de seguidores a los que llama “Paolovers”, destacó en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Esto que ofrezco es un proyecto que empezó hace unos 13 años, lo que ofrece Paolo Rubboli es buena música, coreografías muy urbanas, mucho color y botargas que están muy de moda. Soy de los pocos chavos que se dedica a la cumbia, de hecho, Huarachin y Huarachón me pusieron el mote de ‘El Millenial de la Cumbia’, es un nombre que me gustó y se me quedó”, expresó el cantante, quien vivió algunos años en Cancún y fue uno de los lugares que quedaron pendientes por visitar debido a la pandemia, durante su más reciente gira “Más cumbia con amor”.

Actualmente promociona “La Loca Ramona”, un tema que ha cautivo hasta los más pequeños de sus fans y que enaltece el folclor mexicano, ya que el video fue grabado en el barrio bravo de Tepito en la Ciudad de México, y tiene elementos clave de la cultura cumbianchera mexicana.

“El tipo de cumbia que traigo es la electrocumbia sonidera, respetando la cumbia tradicional de Los Ángeles Azules, Cañaveral, sólo le puse un poco de electrónica para que suene algo nuevo. El video de ‘La Loca Ramona’ es muy padre, lo grabamos en el barrio bravo de Tepito, tiene los colores de nuestras fiestas mexicanas, muestra los grafitis del Gimnasio Morelos, la Virgen de Guadalupe, tiene mucho sabor y esencia del folclor mexicano, justo lo que quiero transmitir al público a través de mi música y de mi particular estilo”.

Sus Paolovers siguen sus pasos

“Me he dado cuenta que los chavitos traen las chamarras como yo las uso y tratan de imitar mi moda, quiero enfatizar que mi cumbia es moderna, es una evolución dentro del regional mexicano, crecí escuchando a Selena y los Dinos, Cañaveral, Los Ángeles Azules, y en mis letras cito canciones de ellos. Hace tres años que abrí mi canal de YouTube comencé a formar una cartera de Paolovers que ahora son mi familia, eso me da mucho gusto que se está formando un mercado muy bonito, en el tour ‘Mas Cumbia con Amor’ me demostraron que la cumbia se escucha desde Estados Unidos hasta España”.

Nuevo tema en camino

“La Industria se ha visto afectada por la pandemia, es por eso que he hecho lives para conectar con mi público que extraño tanto. Veníamos con muchos shows por toda la República Mexicana y de repente, métete a tu casa y no salgas; sin embargo, eso lo he aprovechado para crear música. Además de una colaboración con una artista de regional mexicano que es sorpresa y finalmente, retomar la presentación que quedó pendiente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México”.