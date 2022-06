Encabeza Iris Mora masivo cierre de campaña en la Supermanzana 96.

Casi un millar de personas se dieron cita en el Domo Deportivo de la Supermanzana 96 la noche de este martes 31 para acompañar a la candidata a diputada por el Distrito 07 de la Coalición PAN-PRD y Confianza por Quintana Roo, Iris Mora Vallejo, en un evento que se caracterizó por la alegría de los asistentes que no dejaron de corear el nombre de su candidata y de gritar con emoción desde su llegada y hasta el final de su discurso.

De acuerdo con un comunicado, acompañada de su familia, sus amigos y su equipo, Iris Mora, destacó que forma parte de un equipo ganador, el cual está conformado por todos quienes han participado en la campaña y del cual, ella es un integrante.

“Somos un equipo, dijo, porque yo simplemente soy una más de ustedes, represento la voz de cada uno, no soy más, ni menos, somos iguales y eso se los digo porque la confianza se gana y nos la hemos ganado todos en este gran equipo, porque no me han dejado un solo día caminar sola, un solo día no me han dejado en este proyecto y eso nunca lo voy a olvidar”.

Por otro lado, subrayó que el trabajo aún no termina, que sólo ha culminado el trabajo proselitista, pero que aún resta la parte más importante de todo ese trabajo, la elección del 5 de junio.

“Es un día muy especial para mí, un día en el que culminamos una parte del proyecto, pero iniciamos la parte más padre, porque yo sé que este 5 de junio, vamos a ganar este Distrito 07 con cada uno de ustedes”.

Se dijo segura de llevar esta campaña al triunfo; “y claro que se puede, si tengo el mejor equipo de guerreras y guerreros y sobre todo, las nuevas personas que se han unido a este proyecto que los estoy viendo, muchas de ustedes están aquí, en este nuevo proyecto porque nunca es tarde para sumarse a este proyecto ganador”.

Refiriéndose a los muchos ciudadanos que se suman recientemente, dijo, “con ustedes iniciamos esta nueva etapa, una nueva etapa donde hoy, sí van a tener un diputado en su distrito, que sí las y los va a representar, un diputado que va a caminar de la mano, como lo hicimos desde el día uno, donde ustedes me abrieron las puertas de sus casas, donde ustedes me enseñaron sus colonias, donde me invitaron a desayunar a sus casas y eso está aquí (señalando a su corazón) y aquí en mi hombros”.

Llena de emotividad, Iris Mora habló de lo que representa para ella trabajar en la campaña proselitista y continuar con el trabajo legislativo, pues como se recordará, ella es parte de la XVI Legislatura por lo que, aún este martes, antes de llegar al cierre de su campaña, estuvo en la capital del estado, trabajando en el Congreso.

“Quiero contarles que, el que me hayan abierto las puertas de sus casa, que me hayan enseñado sus colonias con tanto orgullo, eso me hace subirme aquí, luego de venir del Congreso, porque a eso fui desde las seis de la mañana y estoy regresando, a no dejar de trabajar un solo día para cada uno de ustedes, para sus hijos, para sus hijas”.

Concluyó señalando lo mucho que aprendió durante las seis semanas que caminó de la mano de los habitantes del Distrito 07.

“Quiero decirles que durante este recorrido, para mi ha sido una gran experiencia, son seis semanas de caminar y sumar, pero sobre todo de ver en dónde viven, las carencias, sus necesidades, las que ustedes conocen y hoy, yo conozco y que son las necesidades que me llevo al Congreso, las que me llevo con tanta responsabilidad porque ustedes han confiado en mí, me han dado su palabra, quiero que sepan que van a estar bien representados, porque hoy me siento ganadora, me siento ya su diputada de este Distrito 7 porque cada uno de ustedes que está aquí lo ha decidido cada uno de ustedes ha decidido que su diputada va a ser Iris Mora y eso lo vamos a festejar cada uno de nosotros este domingo 5 de junio”.