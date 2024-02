Encuentran platillos milenarios en mesas de las familias de la zona maya

Pese a la falta de espacios para promover la gastronomía de la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto aún encuentras platillos milenarios en las mesas de las familias, como parte de su menú cotidiano.

Luis Gonzalo Velásquez director de cultura y recreación del municipio, aseguró que no existe una promoción institucionalmente directa de estas tradiciones gastronómicas y la transmisión de los saber, es a través de las mismas familias, padres a hijos con sus actividades cotidianas.

“La gastronomía no se está promoviendo institucionalmente, me refiero a que ninguna institución de cultura, lo está haciendo esa labor, porque es una actividad cotidiana de los pueblos y las familias, que va transmitiendo de generación en generación y es como prevalece, pero no quiere decir que no se deba de reforzarlo”.