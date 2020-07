Reactivan encuentro de danza “Todo por el Arte”

Cancún.- Tras la cancelación de dos ediciones del ya tradicional encuentro de danza “Todo por el Arte”, y adaptándose a la nueva realidad, el profesor Tony Hernández, creador y fundador de este movimiento, decidió junto con su equipo poner manos a la obra y no dejar que la pandemia gane ante esta unión entre academias de danza del estado.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de la emisión que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto de manera virtual.

“Hemos cancelado dos encuentros y decidimos que todos, en estos momentos, tenemos la necesidad de expresarnos, y bueno, es necesario adaptarnos a las nuevas realidades. De igual manera habrá un workshop previo al encuentro y se trabajará en una rutina, se hará una edición de video y se transmitirá al final de la función que se va a realizar a través de Zoom y Facebook live”, destacó Tony Hernández, quien confirmó que en el encuentro participarán artistas de Playa del Carmen, Chetumal, Mérida, Guanajuato y Cancún.

“Definitivamente el rubro de las artes, específicamente de la danza, somos los más afectados, no sólo de Cancún, sino de Playa del Carmen, de Mérida, del país, pues al no haber clases, a la mayoría de los alumnos no les gusta tomarlas online, las prefieren presenciales y es una tarea del maestro incentivarlos, es por eso que decidimos hacer el encuentro online”, aseguró.

Cada academia estará transmitiendo en vivo a través de Zoom, y el encuentro se transmitirá a través del Facebook oficial “Todo por el Arte Encuentro de Danza”, a las 7 de la noche del 7 de agosto.

TH espacio de danza, Dance for Fun, Vogish Dance & Music de Celaya, Guanajuato, MB Studio de Chetumal, una escuela de Valladolid, así como artistas invitados como el Dúo Jano Musa y Sonidos de Danza de Cancún serán parte de esta gran celebración.