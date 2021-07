Encuesta: 8 de cada 10 quieren juicio para presidentes… incluido AMLO

Resuenan también los nombres de Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; ciudadanos piden escudriñar a ex gobernadores, ediles y jueces, muestra encuesta de El Universal.

A días de que se lleve a cabo la primera consulta popular 2021, organizada para el INE, una encuesta de El Universal reveló que 89.2% de los mexicanos está a favor de que los ex presidentes de México sean llevados a juicio, pero un 72.4% de los ciudadanos también considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser investigado.

El estudio reveló además que 43.4% de las personas considera que es muy importante participar en la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto, en la se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la posibilidad de abrir procesos penales contra actores políticos del pasado, incluyendo a ex presidentes.

De acuerdo con la encuesta el 59% de las personas opina que no es necesario llevar a cabo la consulta, contra 38.5% que opina que sí.

¿Qué ex presidentes y funcionarios deberían ser llevados a juicio e investigados?

En el ejercicio del diario se señala que al preguntar sobre los funcionario que se deben investigar, los más mencionados son los gobernadores (89.9%); los presidentes municipales (89.7%) y en tercer lugar los ex presidentes de México, con 89.2%.

Al preguntar sobre actores específicos para investigar y enjuiciar, estos políticos fuero los mencionados

El 90.9% hizo mencionó a Carlos Salinas de Gortari.

El 90.4% a ex gobernadores.

El 90.1% a diputados.

El 90% a jueces y senadores.

El 89.9% a Enrique Peña Nieto.

El 89.2% a Felipe Calderón.

El 88% a Vicente Fox.

El 87% a Ernesto Zedillo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quedó fuera de las opiniones, pues el 72.4% de los ciudadanos mencionó que el actual mandatario federal también debe ser investigado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) organiza la consulta que se llevará a cabo el 1 de agosto y donde se instalarán 56,000 mesas receptoras para que la gente emita su voto. El ejercicio tendrá un costo aproximado de 528 millones de pesos.

La consulta es objeto de polémica pues mientras Morena la promueve como una consulta para “enjuiciar a los ex presidentes”, mientras que algunos expertos constitucionalistas y organizaciones la ven como un “engaño”, debido a que la pregunta nada tiene que ver con eso.

En esta encuesta, los ciudadanos fueron cuestionados sobre qué tan entendible es la pregunta que aparecerá en las boletas impresas que se utilizarán en esta consulta. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ésta quedará formulada de la siguiente manera:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para responder, las papeletas tendrán las opciones para marcar “Sí” o “No”.

Al respecto, el 70.9% de los entrevistados respondió que sí entiende el cuestionamiento que aparecerá impreso en la boleta; al comparar este resultado con una encuesta pasada elaborada por este mismo medio, el porcentaje de entendimiento disminuyó un 9.6%, pues en octubre 80.5% dijo que sí la entendía.

Durante la mesa de análisis, “La primera consulta ciudadana: ¿estímulo a la participación o decepción de un mecanismo?”, expertos consultados por Expansión concluyeron que sea cual sea el número de ciudadanos que participen en la consulta de este 1 de agosto, si sus resultados son vinculantes (sólo si vota el 40% de los electores, o sea 37.2 millones ) y sin importar la respuesta, todo podrá ser utilizado políticamente por el presidente, principal promotor de este ejercicio consultivo.

Las 6 preguntas clave para la consulta

popular sobre juicio a ex presidentes

Conoce algunos de los aspectos más importantes sobre el ejercicio ciudadano a realizarse este 1 de agosto en el que se votará por si los ex mandatarios mexicanos deben ser juzgados por sus decisiones.

La cuenta regresiva para que se lleve a cabo la consulta popular del próximo 1 de agosto ha comenzado.

Si eres uno de los ciudadanos interesados en participar en este primer ejercicio al que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó y que el Instituto Nacional Electoral (INE) organiza, aquí te informamos algunos aspectos clave al respecto.

¿Qué es una consulta popular?

De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, expedida desde 2014 y reformada en 2021, las consultas populares son un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía, mediante su voto, toma parte de las decisiones de los poderes públicos.

El artículo 5 de esta ley dice que “serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el resultado de la consulta será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, solo cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.

¿Quién puede proponer una consulta popular?

La Constitución señala que las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: El presidente de la República

El equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión.

Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

Todas las peticiones de consulta deben ser aprobadas por la mayoría de cada cámara del Congreso de la Unión.

¿Qué se aprobará con la Consulta Popular 2021? De acuerdo con el INE, esta primera Consulta Popular 2021, que se llevará a cabo por petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a que, con apego al marco legal, se realicen acciones que conduzcan al esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado.

En tanto que López Obrador asegura que el trasfondo de esta consulta es decidir si se lleva o no ante la justicia a quienes tuvieron la investidura de Presidente de la República desde 1988; es decir, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

¿Cuándo se realizará?

Por ley, la consulta o consultas populares a que convoque el Congreso, se deben realizar el primer domingo de agosto, que en este año será el día primero del próximo mes.

¿Qué pregunta contiene la boleta?

La papeleta contendrá una breve descripción del tema, la pregunta aprobada en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, cuadros para votar “Sí” o “No”, la entidad, distrito y municipio o alcaldía donde se emite el voto, así como las firmas del presidente del consejo general del INE y de su secretario ejecutivo.

De manera específica, la pregunta sometida a consideración y que aparecerá en la boleta será:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¿Cómo ubicar tu casilla o mesa receptora para participar en la consulta?

Para participar en la consulta, el INE colocará el 1 de agosto 57,000 mesas receptoras, cuya ubicación preliminar se puede conocer en https://ubicatumesa.ine.mx/.

Cada mesa receptora, que tendrá un presidente, un secretario y un escrutador, contará con 2,000 boletas y abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas.

