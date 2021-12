Encuestas: la señal

Son horas cruciales para la interna de Morena en Quintana Roo. Esta semana debiera ser la evaluación decisiva para elegir a quien representará a la 4T el 5 de junio de 2022, una determinación que, no obstante, se prolongaría por días, hasta antes de Navidad.

En días pasados se modificó la lista original de aspirantes; pero las encuestas, que serán el método principal de elección, no ha sufrido alteraciones: Mara Lezama sigue puntera.

Una de las más recientes, del 7 de diciembre, es de Campaigns and Elections (C&E Research), que ubica a la presidenta municipal de Benito Juárez con 36%, seguida de José Luis Pech con 22%, Marybel Villegas con 14% y Luis Alegre con 8%. Ante posibles rivales, Lezama aparece con 40% por arriba de Mayuli con 24% y Palazuelos con 20%. Figura además Arturo Contreras, quien ha manifestado su intención de competir por el PRI, aunque lejos de los nombrados.

C&E Research se presenta como "la mejor revista de la consultoría en comunicación política, de gobierno y campañas electorales". Sin embargo, no es la única consultora con publicaciones en dicho sentido: por ejemplo, Mara también continúa con las mayores intenciones del voto en la interna y en los careos en la encuesta de la reconocida Massive Caller difundida el recién pasado 9 de diciembre.

Ante la pregunta de esta última: "De las siguientes personas, ¿quién cree que debería ser el candidato a la gubernatura?", Lezama aparece con 34.4%, Pech con 29.2% y Marybel con 20.4%. Frente a otro cuestionamiento clave: "Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido o candidato votaría usted", Mara lidera con 37.9%, seguida de Mayuli con 22% y Palazuelos con 14.5%.

Las señales son claras en favor de Morena y de la citada presidenta municipal, quien podría abanderar al partido, a la coalición, al lopezobradorismo y otras fuerzas políticas que comulgan con el mismo proyecto. Antes del 7 de enero (cuando iniciará formalmente el proceso electoral 2022) deberán estar conformadas las alianzas, una situación que Morena maneja con holgura con los suyos. No así el bloque opositor, porque representa un problema por estas fechas, cuando los socios titubean ante las sospechas y la poca certeza de los apoyos.

No solo el género y el perfil son relevantes, también la alianza; al respecto, prevalece la conclusión de que sin una coalición potente no se le puede ganar a la 4T, aun cuando se tenga una carta con experiencia y conocida en el ámbito político social. No es suficiente el apellido, dada la ventaja de Morena.