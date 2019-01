Enfermedades crónicas ocupan el primer lugar en Hospital General

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN.- Las atenciones del Hospital General de Cancún se concentraron en este fin de año en pacientes con hipertensión, diabetes y enfermedades respiratorias, en contraste con la prevalencia durante noviembre cuando se concentró en nacimientos.

Ignacio Bermúdez Meléndez, director del nosocomio, explicó que la relación se invierte porque debido a las festividades, las personas con enfermedades crónicas olvidan tomar sus medicamentos.

“Se reducen las atenciones obstétricas y suben las crónicas, y es que muchos vienen de otros lugares del país y no traen sus medicinas u otros que vienen de vacaciones y deciden no tomarlo, no seguir la dieta que me recetaron y comen de manera indiscriminada, entonces vienen las recaídas”, dijo el doctor.

Estos pacientes tardan en promedio tres días para estabilizarse, por lo que en ocasiones pasan navidad o año nuevo en el área de hospitalización, al igual que sus familiares.

Pero no todos los casos son por excesos, sino también existen recaídas ocasionadas por el estado emocional de los pacientes y la nostalgia de la época.

“En adultos mayores tienen una tendencia importante hacia la depresión, entonces la personas que es de la tercera edad, que tiene una condición económica difícil, tienen a tener recaídas, porque su estado pocas veces está controlado”, explicó Bermúdez Meléndez.

Otras atenciones que aumentaron durante esta temporada invernal son las enfermedades respiratorias, que son más frecuentes en menores de cinco años, en diabéticos, en hipertensos, y adultos mayores, debido a los cambios bruscos de temperatura.

“Todavía estamos en la etapa incipiente, aproximadamente habrá aumentado un 10%, sin embargo, se espera que en los próximas semanas la temperatura siga bajando lo que provocará que la aparición de virus de mayor contagio entre las personas y más si no acuden al médico o se automedican”, mencionó el directivo.