De la Madrid: cancelación del NAICM afectará crecimiento turístico

COZUMEL, Q. Roo.- Enrique de la Madrid se dice preocupado porque sin el nuevo aeropuerto en Texcoco no es posible seguir creciendo turísticamente al mismo ritmo; y porque se busca desviar los recursos de una parte de la promoción.

Así se manifestó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique Octavio de la Madrid Cordero, durante su estancia en Cozumel este fin de semana, quien puntualizó que otra situación que le preocupa son los más 10 millones de mexicanos que dependen de los empleos que genera el turismo.

Dijo que no se justifica que por hacer una inversión interesante como el Tren Maya, se tenga que descomponer otro sector, en este caso el de la promoción turística.

A tres semanas de dejar su puesto como Secretario de Turismo federal y ser sustituido por Miguel Torruco Marqués para el sexenio 2019-2024, De la Madrid Cordero es claro al revelar su preocupación porque los avances logrados en materia turística se pierdan.

Desde su punto de vista, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es un error y estuvo de acuerdo con las voces que presagian que el cancelar la construcción de la nueva terminal significaría perder conexiones desde el extranjero para otros estados del país.

Habló de que no se trata de un aeropuerto de la Ciudad de México sino de un aeropuerto del país.

Puso como ejemplo que un turista que viene desde Londres y busca llegar a Campeche, necesariamente tiene que pasar por el de la Ciudad de México.

"En la medida en la que esta terminal este rebasada por no crecer más o no sea atractiva por ser necesario moverse de una terminal a otra con un tiempo de dos horas para ello, pues no vas a Campeche. Te irás a otro país, a otro lugar y quienes van a perder son los mexicanos. Muy mala idea, muy mala idea, haber politizado un aeropuerto cuando se un tema absolutamente técnico"(sic), abundó.

Agregó que el perjuicio caerá sobre aquellas entidades que no pueden recibir vuelos internacionales de manera directa y que tenían que conectar con el de la Ciudad de México.

Cuestionado sobre si el gobierno entrante está aún a tiempo de dar marcha atrás a la cancelación del proyecto respondió que ya quedó muy claro lo ocurrido tras el anuncio de la cancelación como la reacción de los mercados, la perdida de las líneas aéreas en su valor debido a que no vale lo mismo una que puede seguir creciendo y generando pasaje, que la que genera menos.

"Es de gente inteligente cambiar y cuando la realidad te aporta otros datos, que es el caso, lo deseable es rectificar sobre esa decisión y terminar el aeropuerto de Texcoco", concluyó.