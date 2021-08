Entre lágrimas, Vicente Fernández confesó en Cancún su última voluntad

Jocelyn Díaz

Hace una década, durante la gira del adiós de Vicente Fernández, a Cancún se le enchinó la piel. Es tal el amor que el cantante le tiene a sus seguidores de este destino turístico, que aquella noche rompió en llanto frente a ellos y reveló la que sería su última voluntad antes de ser llamado ante Dios.

“Quisiera decirles unas palabras. Yo siempre he creído que en este mundo habemos dos clases de gentes: los ricos muy pobres y los pobres muy ricos. Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente, que gracias a Dios y a todos ustedes, hasta un ignorante como yo ha llegado a tener una vida. Pero hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo y eso ustedes siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola para que lo hagan”, dijo mientras los aplausos comenzaron a caer en el recinto como cascos de caballos.

Y continuó.

“Esto es precisamente lo único que me gustaría dejar de herencia a mis hijos para que el día que Dios me recoja digan con humildad: nosotros somos hijos de aquel señor que tuvo dos grandes vicios. Uno, trabajar mucho mucho para darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia. Y dos, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida, su presencia, su cariño, su respeto... y sus aplausos”, confesó y se quebró en llanto por unos instantes para luego retomar el aliento con lo mejor que sabía hacer: cantar y cantar hasta que el público dejara de aplaudir.

Recientemente don Vicente sufrió un accidente en su rancho Los Tres Potrillos, en la ciudad de Guadalajara, accidente que le ha costado varios días en terapia intensiva, con respiración asistida y con un pronóstico de vida incierto.

Familiares y seguidores no han parado de elevar oraciones para su pronta recuperación, aunque bien es cierto que el “Charro de Huentitán”, como lo llaman muchos de cariño, se ha despedido de su público a través de sus redes sociales y no ha parado de demostrar su agradecimiento al público que lo mantiene como un referente del regional mexicano alrededor del mundo.

“No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar...”.

Según el parte médico de las 17:00 de hoy, jueves 12 de agosto, Vicente Fernández está respondiendo “bien y conforme a los esperado”.

Un despacho de El Universal reproduce una declaración de Vicente Fernández Jr., quien ha dado a conocer que los médicos del cantante han solicitado un plazo de entre cinco y ocho días para “evaluar su evolución debido a que el progreso en este tipo de casos es lento”.

El hijo del intérprete de “La Ley del Monte” y “Acá entre nos” dio a conocer también que vio a su padre mover las manos, un indicativo de que su padre está con “sedación mínima”, reprodujo el diario capitalino.

En las próximas horas se espera que los médicos de la leyenda ranchera publiquen un nuevo reporte oficial sobre su estado de salud.