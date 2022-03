Entre sequía y frentes fríos 2022

Ya estamos a la mitad del mes de marzo y de hecho ya entramos en la sequía 2022 que de acuerdo a los modelos matemáticos de predicción deberá de ser dentro de lo normal o por debajo de lo normal y con alto contenido de humedad para el sureste del país y península de Yucatán pero no para otras partes del país como el norte y noreste que será severa y por suerte será algo que beneficiara ampliamente a la zona de la península, ya que no se secara al extremo el monte, aunque si se esperan algunos incendios de maleza y de parte del monte lógicamente, siendo la parte más difícil la segunda quincena del mes de abril y todo el mes de mayo hasta que empiece la temporada de lluvias que deberá de ocurrir en la última semana del mes de mayo o empezando junio a más tardar.

Dentro de este periodo de sequía siempre se han presentado descanso o respiros a las altas temperaturas con la llegada de algunos Frentes Fríos que dan lugar sobre todo a refrescamiento de las temperaturas y la caída de algunas lluvias que los campesinos las han nombrado de alguna forma y además el choque que pueda darse entre la masa de aire frio y la masa caliente que se da para estas fechas son los llamados ahora fenómenos meteorológicos extremos que es ni más ni menos las tormentas severas, todo esto siempre ha ocurrido no es de ahora si no es el comportamiento normal de la temporada de sequía y su relación con los frentes fríos, algunas veces muy intensa, oras en forma normal y a veces casi no ocurren, pero basta con recordar que a veces en las vacaciones de semana santa o de semana de pascua se la pasaba uno encerrado en la casa de veraneo porque había fresco, agua de mar picada y revuelta y peligroso para bañarse y lógicamente a además de la brisa muy fría a partir de horas de la tarde, noche, madrugada y amanecer provocaba que los valientes que estaban durmiendo en los porches y casas de campaña pedían rosca para entrar a dormir porque en verdad había fresco y frío afuera.

Por eso me ha llamado mucho la atención la recurrencia de preguntarme si ya termino la temporada de frentes fríos para Yucatán y por supuesto la respuesta es un no rotundo, de dónde sacaron esa conclusión y también otra pregunta recurrente fue que si el Frente Frío pasado el No. 36 había sido extra o fuera de época y que si era producto del calentamiento global que ha provocado un cambio climático en el mundo y por supuesto para esto la respuesta también es un no rotundo, ¿pero porque la confusión de una gran parte de la población yucateca sobre todo los jóvenes que son los que me hacían estos cuestionamientos? Y lo peor, esa confusión generalizada empezó a abarcar a la gente no tan joven que ya tienen sus años de vida y por supuesto se acuerdan que han pasado por eventos de fríos en marzo y abril, sobre todo el clásico ventarrón del día del niño, que nos echaba a perder los festivales de las escuelas y la despedida de los Frentes Fríos para la primera semana de mayo que los pescadores lo conocen como el cordonazo de la santa cruz y los campesinos como la lluvia de la santa cruz un evento muy peculiar que a veces viene como un evento meteorológico extremo en fechas cercanas o el mero 3 de mayo día de la santa cruz, así que mis estimados no se me confundan o les confunda la corriente, la temporada de frentes fríos acaba hasta la primera semana de mayo para la península de Yucatán pero no para el resto del país que el norte de la misma tendrá frentes fríos hasta fines del mes de mayo.