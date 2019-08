Maestros de Cancún aprenden cómo reaccionar en caso de una balacera

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los docentes y directivos de 30 instituciones de educación básica de Benito Juárez recibieron capacitación sobre cómo deben reaccionar en caso que ocurra una balacera o hecho de alto impacto dentro o en las inmediaciones de las escuelas.

Mauricio Góngora Martín, titular de la Dirección de Prevención del Delito, mencionó que la intención es no sólo instruir a los maestros, sino que la información también llegue a los alumnos, para que estos eviten llevar a cabo acciones que puedan poner en peligro su vida o la de sus compañeros.

“Son protocolos que vamos promoviendo primero ante el cuerpo directivo y administrativo, para que una vez que sientan apto para sus jóvenes o niñas y niños, nos permitan esta incursión con ellos, y eso fue lo que hicimos en este verano”, mencionó.

De acuerdo con el directivo, el protocolo en el que se instruyó a los docentes, no es exclusivo de lo que se debe hacer durante una balacera, sino ante cualquier hecho de alto impacto, situaciones que involucren armas o incluso sospecha de que algo ocurre al exterior de la escuela.

Asimismo, mencionó que esta información comenzará a llegar hacia los alumnos, quienes en caso de peligro, deben alejarse del lugar, si se origina alguna detonación, tirarse al piso o bien resguardarse detrás de un mueble o inmueble.

A los alumnos se les exhortará a no intentar grabar una balacera o ejecución con sus celulares

“Se les insistió en no tratar de hacerse los héroes, no tratar de averiguar demás, no sacar la cámara del celular para grabar o tomar fotografías, porque eso los puede poner en la línea de fuego”, explicó.

Las 30 instituciones que participaron en esta capacitación, fue por interés propio, dijo el funcionario.