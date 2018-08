Quintanarroenses ‘afinan’ sus músculos para Mr. México

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Son puro músculo… Y con mucho talento. El fisicoconstructivismo en la entidad atraviesa por un gran momento, y para demostrarlo, el ‘Mr. México’ será el nuevo reto que sorteará la Asociación Quintanarroense de la disciplina.

Alfredo Muñoz Wenzeller, coach de la delegación de Quintana Roo, explicó a Novedades Quintana Roo que hay grandes expectativas para regresar a casa con buenos resultados.

“Todos los años hemos tenido una excelente representación de parte de la Selección de Quintana Roo, incluso, me atrevo a decir que cada año, con un mejor equipo. Ojalá y ahora no sea la excepción.

“Este fin de semana (24 al 26) tendremos el ‘Mr. México’, en la capital del país. Llevamos a una delegación de 17 atletas. Participaremos en las categorías de fisicoconstructivismo, como Bikini, Bikini Wellness, Culturismo Clásico, igual en Veteranos. Con las mujeres, lo haremos en categorías Máster, es decir, está surtido el paquete”, indicó el entrevistado.

Conforman el contingente quintanarroense:

Alma Danaé Martínez Real

Erika Margarita Rojas Díaz

Teresa Samantha Covarrubias Medina

Estefanía Encalada Cetina

Diana Karen Abarca Ortiz

Lizbeth Jaqueline Herrera Gómez

Arturo López Maroto

Guillermo Enrique Castro Hernández

Pierre de Laet Biarent

Jorge Alonso Vázquez Victoria

José Ángel Ezquerra Bonals

José Mercedes Canché

Iván Grajales Dzib

Alberto Lázaro Bernal Sosa

Emmanuel Said Gómez Ramírez

Diana del Carmen Granados González

Soledad Rodríguez Hernández

Buenas expectativas

Pierre de Laet Biarent y Diana Karen Abarca, sin duda, son dos de las cartas fuertes del estado en la justa. Ambos, hicieron gala de la intensa preparación que realizan en ‘AMGym’, bajo la supervisión de Muñoz Wenzeller.

“Apenas llevo un año en esto de las competencias, realmente poco tiempo. El trabajo que hemos hecho con mi preparador, Alfredo Muñoz, ha sido muy bueno, impresionante para mí porque en un año, honestamente, no tenía idea del fisicoconstructivismo, obvio, menos de las competencias.

“Me apliqué, me apliqué muchísimo (reitera). Le dije a mi entrenador que si me preparaba para competir, le echaría todos los kilos al cien por ciento. Siempre he respetado las indicaciones al pie de la letra”, confesó Biarent, el ‘Drago’ belga, debido al gran parecido que tiene con el icónico rival ruso de Rocky, en la famosa saga de Sylvester Stallone.

El entrenamiento es intenso; el coach Alfredo Muñoz supervisa

el trabajo de Diana Abarca. (Ángel Villegas/SIPSE)

Por su parte, la escultural Diana Karen Abarca Ortiz, pareja de Pierre en la vida real, señaló que ‘si me preguntan cuánto llevo entrenando, te diría que un año, pues lo que pasó atrás, para mí, la verdad, no cuenta’.

“Poco a poco me fui haciendo a la idea de participar en más competencias, de retarme a mí misma. Había visto a varias competidoras, sus físicos, y quedé muy impresionada. Fue cuando dije ‘también quiero hacerlo’. Hablé con Alfredo, le pregunté qué hacer y comenzó a darme las indicaciones.

“Si quieres estar en esto, la clave de todo es tener mucha fuerza de voluntad. Honestamente, soy muy antojadiza, tanto de lo salado y dulce, y me cuesta mucho trabajo. Si ya me comprometí conmigo misma, ahora lo voy a hacer”, refiere.