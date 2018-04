Anthony Marcus defiende el ‘nido de serpientes’

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Es originario de tierra cien por ciento futbolera, donde el tequila y el mariachi tampoco pueden faltar.

El destino lo trajo a Cancún, procedente de Puerto Vallarta, Jalisco, por un tema laboral de sus padres, dedicados a la hotelería. Su nombre: Anthony Marcus Cruz Carignan, portero de Pioneros Junior y de la Selección de Tercera División Profesional.

“Alejandro Jácome, auxiliar de Alebrijes de Oaxaca, fue quien me invitó a Pioneros, en ese entonces, director técnico del equipo de mi escuela (Centro Escolar Balam), por mucho tiempo. Cuando él se unió a Pioneros, me dijo que también me fuera para allá. Ha sido un gran cambio, pues no me arrepiento”, relata a Novedades Quintana Roo.

“Mi máxima aspiración, primero, es llegar a Primera División, como cualquier futbolista. De ahí, ser reconocido a nivel mundial, no solamente en México, aunque dicen que los porteros no pueden ganar el ‘Balón de Oro’, pero quiero ser el primero”, señala el alumno, como refería anteriormente, de tercero de secundaria del Balam.Desde hace tres años, explica Anthony a este reportero, incursiona con la escuadra de la ‘serpientes’, al grado de que ahora paladea el éxito en su incipiente, pero ya muy prometedora carrera.

Su ídolo, por la posición que desempeña, tiene en la cabeza a David de Gea, meta del Manchester United. “Es mi portero favorito, y los Pumas de la Universidad, mi equipo. Todo menos al América (suelta la carcajada)”, asegura.

Sueña con la Primera

El chico, nacido el 12 de octubre de 2002, portador del jersey ‘80’ en los dorsales con Pioneros y ‘22’ con el representativo de la Tercera, considera que ser parte del proceso de su categoría, apunta, ‘representa un avance, ya que no cualquiera puede darse el lujo de presumir esta clase de oportunidades, como ocurre actualmente con la Tercera División’.

“Es una buena forma de aprovechar nuestro talento. Lo que sigue es esperar a seguir siendo convocados, pero también conseguir algún equipo de Primera División, a través de Fuerzas Básicas, y de esta manera, tener un mejor trayecto rumbo al máximo circuito.

"Cuando llegas a un equipo, siempre será importante tener una buena química y relación con el resto de los jugadores. Eso nos ocurrió con la Tercera, donde hay compañerismo. Hasta apodos nos pusimos”, reconoce.

Durante el proceso que vivió recientemente con la Tercera, sumaron dos triunfos (América (2-0) y Toluca (3-2) Sub 15), un par de igualadas (0-0 frente a Pumas Sub 15 y 1-1 con los Diablos Rojos Sub 16) y la derrota (4-0) ante el Tri Sub 18, respectivamente.

Ahora, su objetivo inmediato, es regresar a Pioneros y adueñarse de la portería, ya que ‘no he sido titular de manera habitual, demostrar de qué estoy hecho’.