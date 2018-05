Damiana ‘revive’ a Lucha Villa con disco homenaje

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Damiana Villa, sobrina de la gran cantante vernácula Lucha Villa, tras 25 años de carrera artística y a manera de festejo, lanza su primer disco titulado “Ella”, de la mano de los productores Alazán, Erik Guecha y Joel Solís, con el que además realiza un homenaje a su tía Lucha Villa, una herencia que evidentemente ha marcado su vida.

“Desde muy chiquita conocí el mundo de la música porque en las fiestas familiares siempre era cantar: mis tíos, mi papá (que fue cantante profesional) y por supuesto mi tía”, recuerda Damiana, quien descubrió su gusto por el aplauso del público cuando iba en la secundaria y quedó en segundo lugar de un concurso escolar.

El homenaje no sólo es a través del disco, ya que sus primas le han dado vestuario que fue de Lucha Villa y lo ha adaptado a su estatura y complexión para usarlo. “Porque aparte de ser mi tía, la admiro como cantante por su increíble historia”, expresó Damiana.

El tributo a Lucha Villa tiene su origen en los muchos años que la acompañó: “Ella comenzó como modelo y su carrera fue subiendo cuando la descubrieron los buscadores de talento; es una época en la que predominaba el talento puro. A mí me tocó pasar con ella varios momentos de su vida artística”.

Una vida dura y de lecciones

Pero el contenido del álbum también es una declaración de vida por parte de esta mujer que comenzó su carrera ganando el Festival Valores Juveniles, pero luego cayó en los enredos de una industria que no le hizo justicia y tuvo que llevar su voz de bar en bar.

“Cuando mandé el cassette para entrar al concurso nadie lo sabía. Quería conseguir las cosas por mí misma. Gané el primer lugar en 1997 y después comencé a hacer palenques recorriendo la República Mexicana, canté en Zacatecas, Durango, Guadalajara; en ese momento mi nombre era la figura estelar”.

El siguiente paso era naturalmente grabar un disco, pero cuando alguna disquera llamaba para contratarla, aparecían los productores Fernando Riba y Kiko Campos (con quienes había grabado demos) para decir que Damiana estaba con ellos. El problema es que Fernando y Kiko nunca le concretaron su disco y tampoco le permitieron firmar con alguna disquera.

“Así pasaron 2 o 3 años, y al final la gente olvida”, resume la cantante, quien también es licenciada en Ciencias de la Comunicación, y que resultó su segunda opción de trabajo cuando el sueño de la música se alejó.

“Yo me vine a México sola a vivir en un departamento de mi familia, pero cuando a mi papá le llegó un embargo, tuvo que venderlo justo en la época en que, además, quedé embarazada. Todo mundo me alegó que abortara a mi hijo por la decepción y la vergüenza de la familia, pero me aferré a mi hijo, que es ahora mi gran bendición”.

Damiana Villa no lo dice sólo por la convención del amor de madre, sino porque la llegada de su hijo detuvo un laberinto de reventones y alcohol que parecía terminaría en tragedia. “Nunca fui de drogas, no me gustan, pero el alcohol sí. La verdad es que estaba reventada, me la pasaba de fiesta en fiesta, de lunes a domingo con un grupo de amigos… amigos entre comillas”.

Su hijo cambió la vida de Damiana desde que estaba en su vientre. “Nadie se dio cuenta, pero cuando ya tenía 8 meses de embarazo todavía trabajaba; los músicos me decían: ‘embarneciste un poco’. Yo les decía que sí, y así me fui a palenques”.

El padre fue un novio que no conoció al niño hasta apenas cuatro años atrás. En realidad, ella ha sacado adelante su vida y la de su hijo con trabajo arduo: por las mañanas como comunicadora en varios museos y por la noche como cantante en bares.

“Hubo una época en que vivía en Cuautitlán Izcalli (al norte del Estado de México, muy cerca de la caseta a Querétaro) y trabajaba en un bar de Iztapalapa. La cajera cuidaba a mi nene en lo que yo cantaba”.

Cuando el dinero no alcanzaba lo buscó en los camiones, a donde se subía a cantar en compañía de un amigo que se llama Miguel Ángel Patiño. “Fue la temporada más dura en mi vida, me la pasaba pidiendo favores con vecinos para dejar a mi hijo porque, además, mi mamá murió cuando yo tenía cinco años”.

El aprendizaje de esta ardua vida está en este nuevo disco que se llama “Ella”. “Es mi regalo por 25 años de carrera y habla mucho de lo que soy. Pienso que muchas personas se verán reflejadas en algunas canciones. Yo le puse de título ‘Ella’ porque pienso en una Damiana Villa renovada y el video del primer sencillo (‘Te quiero diferente’) toca el tema de una mujer fuerte que renace”, dijo la cantante.