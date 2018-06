Norma Lazareno guía a ‘Billy Elliot’ hacia el estrellato

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- La actriz Norma Lazareno pisará tierras cancunenses junto con el increíble musical Billy Elliot, que se presentará en el Teatro de Cancún el próximo 5 de junio; en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo comparte el aprendizaje que le ha dado ser la abuelita del famoso niño bailarín en este gran montaje.

“Mi personaje es la abuelita de Billy Elliot, así se llama el niño estelar de la obra, es la historia de un adolescente de 13 años que no tiene mamá, solo tiene papá y es mi hijo, yo lo he criado. Es una mujer viuda que pone todo su amor y su empeño en apoyar y en querer, tratar bien, ser amiga y cómplice de su nieto, es un personaje muy entrañable y además es quien lo apoya cuando Billy tiene la seguridad de que quiere ser bailarín de ballet, algo inusual en un pueblo de mineros, burdos, hombres cuadrados de mente que piensan que los hijos tienen que seguir su tradición de estar en las minas trabajando”, detalló la primera actriz.

También te puede interesar: La obra 'Los hijos también lloran' se presenta hoy en Cancún

Dentro de la obra la abuelita de Billy Elliot esconde un secreto que en medio de una gran escenografía, bailes y música confesará al niño en una canción.

“Ella le confiesa a su nieto a través de una canción que lo que más le hubiera gustado hacer en la vida era bailar, entonces genéticamente el público se dará cuenta de dónde le sale la pasión al niño por el baile. La abuela le cuenta que tuvo un matrimonio muy infeliz porque el marido la maltrataba, le gustaba el trago, vivía cierta violencia familiar, pero cuando él la invitaba a bailar, a ella se le olvidaban todos los malos momentos y se transportaba a una época en la que se sentía como Marilyn Monroe y el abuelo era Marlon Brando, es una canción muy conmovedora”, expresó.

Norma Lazareno disfruta de la actuación que además, lleva un

mensaje positivo a la audiencia. (Redacción/SIPSE)

Norma Lazareno dijo sentirse contenta de pertenecer a este musical en el que participan 40 actores en escena y que es el mismo que se presentó en la Ciudad de México por un año tres meses y que además de entretener deja un bello mensaje al espectador.

“El mensaje de la obra es que la gente, sobre todo los adolescentes, tienen que luchar por sus sueños contra viento y marea para realizarlos y también para los papás y los familiares que deben de apoyar por muy absurdo o contario que sea la decisión de los hijos, sobrinos o adolescentes que tengan a su custodia”, dijo la actriz.

Merecido descanso

Siendo Cancún la décima ciudad en visitar con Billy Elliot y una gira que pretende culminar en septiembre, la actriz Norma Lazareno confesó que hará una pausa en su carrera para dedicarse a atender sus asuntos personales.

“Ahorita estoy dedicada a la gira, la semana que entra voy a grabar un

capítulo de La Rosa de Guadalupe y acabo de terminar un capítulo de Como dice el dicho". (Redacción/SIPSE)

“Ahorita estoy dedicada a la gira, la semana que entra voy a grabar un capítulo de La Rosa de Guadalupe y acabo de terminar un capítulo de Como dice el dicho, pasando septiembre, octubre que termine la gira, mi representante platicará con los indicados para ver qué sigue para mí, no tengo prisa y estoy consciente que me tomaré un tiempo para dedicarme a mis asuntos personales, tengo muchas cosas que hacer, tengo un negocio en Veracruz que lo atienden mis familiares pero tengo que verlo porque no he podido ir desde que empezó la gira, además ya se vienen todos los festejos, empezando septiembre ya se acabó el año en puro festejo, y también hay quien dedicarle tiempo a las cosas personales de uno para tener estabilidad no solo trabajo”, finalizó la bella Norma Lazareno.