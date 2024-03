Erick Rivero ansía forjar su propio camino en Tigres de Quintana Roo

El lanzador cancunense Erick Rivero, mejor conocido como “Chacho”, señaló que quiere emular a su hermano Ricardo en el béisbol profesional, y qué mejor que con el equipo de casa, los Tigres de Quintana Roo.

La organización bengalí quiere ver talento quintanarroense en sus filas y tal como lo viene haciendo desde varias campañas, invita a los mejores prospectos a su pretemporada para visorearlos y prepararlos.

“La verdad estoy muy contento con la oportunidad que me brinda Tigres, hablé con mi hermano Ricardo Rivero, quien debutó con el equipo, y me dijo que no es nada fácil y que debo poner el mil por ciento”, explicó.