Agencia

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Erika Zaba, integrante de la agrupación musical OV7, no ha dejado de presumir el avance de su embarazo y decidió celebrar los cinco meses de gestación que ha cumplido ni más ni menos que en la Riviera Maya.

Sin embargo los atuendos con los que la integrante de OV7 presumió su embarazo en la playa fueron criticados por algunos usuarios de las redes sociales.

De acuerdo con el portal web Las Estrellas, para celebrar sus cinco meses de embarazo, Erika Zaba compartió en su perfil de Instagram una serie de fotos de su reciente visita a las playas del mar Caribe, destino en el que lució diferentes looks, los cuales dejaron ver su abultada pancita.

También te puede interesar: "Christian Grey", graba película en Cancún

Pese a que la integrante de OV7 recibió felicitaciones y halagos por sus atuendos, algunos internautas la criticaron e incluso, le dejaron saber que hay ropa de maternidad que la haría verse mejor.

El look que desató toda esta controversia consta de un top negro en conjunto con un short corto de mezclilla, con apariencia desgarrada.

“Tus looks de embarazada dan pena… muestras demasiado y no te va nada maternal… Mi humilde opinión”, señaló una internauta. “Admiro tu vestir, pero esta vez, se te ve mal”, indicó otra. “Hay moda para embarazada. También creo que hoy no le atinaste”, precisó alguien en la sección de comentarios del perfil de la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Prometo ser la mejor versión de mi misma 🙏🏻 Una publicación compartida de Erika Zaba (@erikazaba) el 6 Jul, 2019 a las 7:51 PDT

Ante las diferentes reacciones que provocó su outfit, la cantante decidió responder: “lo bueno que cada cabeza es un mundo y cada cuerpo también. Todos somos libres de vestir como queramos mientras seamos felices y respetemos al de enfrente”.

Además de este outfit, la intérprete de “Te quiero tanto, tanto”, “Mírame a los ojos” y “Tenemos un secreto” también lució un bikini verde al igual que un blusón de color coral.

Desde que Erika Zaba anunció su embarazo a finales de abril no ha dejado de compartir fotos y detalles su dulce espera, la cual marca su debut como mamá.

La integrante de OV7 tiene 20 semanas de gestación y está en espera de su primer bebé.

El bebé, del que aún no ha revelado el sexo ni el nombre que llevará, es fruto de su matrimonio con el empresario Francisco Oliveros, con quien se casó el 1 de julio en 2017 en la Hacienda Los Picachos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Cabe mencionar que este niño será el primer hijo para Erika Zaba y el tercero para su esposo.