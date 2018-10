Trabajadores dejan sin luz a cuatro fraccionamientos

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Al mediodía de ayer se registró un corte del suministro de energía eléctrica que afectó a por lo menos cuatro fraccionamientos y mantuvo sin funcionar semáforos del Arco Vial y la avenida Colosio.

El punto donde ocurrió el incidente fue en la avenida Chemuyil con Misión del Caribe, del fraccionamiento Misión del Carmen. El apagón también tuvo consecuencias también en el fraccionamiento Galaxias del Carmen, Bosque Real y la colonia 28 de Julio.

También te puede interesar: Habrá nuevos paraderos de vans: entérate dónde

De acuerdo con información emitida por el área de comunicación social de la división peninsular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trabajadores de la empresa Izzi perforaron un cable subterráneo de energía en la zona.

Los trabajos para reparar el desperfecto duraron alrededor de dos horas, según la CFE, se va a evaluar cuál será la multa que aplicarán al particular dependiendo del daño que causó, aunque éste debe contar con un seguro.

Durante el tiempo que se quedaron sin energía eléctrica dichos fraccionamientos y colonia, dejaron de funcionar negocios como lavanderías, tiendas dedicadas a la venta de alimentos y los semáforos.

En el cruce de la carretera federal con la avenida Colosio, los automovilistas que circulaban por ese punto, tuvieron que alternarse para poder cruzar.

No sucedió lo mismo en el cruce del Arco Vial con avenida Colosio, a la altura del fraccionamiento Galaxias del Carmen y Bosque Real, donde un elemento de Tránsito Municipal se colocó para coordinar el paso.

Actualmente la empresa mencionada realiza labores en varios puntos de la ciudad introduciendo cableado para aumentar su infraestructura y brindar sus servicios. En el lugar los representantes del particular no dieron información, aunque no es la primera vez que provocan un incidente en la vía pública, pues en agosto pasado cortaron raíces de varios árboles, en el fraccionamiento Cataluña.