Es ahora, rescatemos Cancún: Chucho Pool

La reactivación económica mediante un Corredor del Sol, combinado con una mayor seguridad, es unas las estrategias que ha trazado Jesús Pool Moo para rescatar a Cancún, una de las ciudades del país más golpeadas por la actual pandemia.

En plática con Novedades Quintana Roo, el candidato común del Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Confianza por Quintana Roo, expone cómo pretende hacer frente a los retos que enfrenta el principal destino turístico del México.

Economía y empleo

P.- En medio de la pandemia que no cede, una de las mayores preocupaciones de las familias es la economía y empleo. ¿Cuál es el plan que tiene para garantizar que siga habiendo empleos?

R.- Estamos proponiendo el Corredor del Sol, un circuito para atraer turismo desde la zona hotelera hasta Puerto Juárez, que lo queremos convertir en un puerto de Encanto, luego llevar el turista también al Mercado 23, posteriormente pasar por la Yaxchilán, el Mercado 28, hacer un corredor turístico entre los dos mercados, todo lo que es la avenida Yaxchilán, hacer ferias y muestras gastronómicas, que tanto en uno como el otro, se puedan comprar artesanías, esa riquísima y variada comida que hemos logrado concentrar, una vasta diversidad de platillos tanto local e internacional.

Posteriormente pasar por el Palacio Municipal, en el camión de turismo, ver un espectáculo en la tarde, que haya colorido sobre la avenida Tulum. En el Palacio Municipal tendremos salas de arte, vamos a abrir galerías donde pueda haber exposiciones pictóricas, escultóricas, de fotografías, que pueda haber bailables también, un juego de pelota simulado y culminar con un videomaping y pasar a Tajamar a ver el pequeño Malecón y luego a Bonfil, donde se dará otro color a la entrada, con un piso de adocreto y un letrero que diga ‘Bienvenidos a Bonfil’. Todo se puede integrar para que el turismo lo pueda valorar y así reactivar la economía en la zona centro.

P.- ¿Cómo se hará eso, de donde vendrá el dinero?

R.- Vamos a reajustar el presupuesto de egresos del municipio para que tengamos recursos para el tema de Desarrollo Económico y Turismo o Infraestructura. Vamos a destinar suficientes recursos de los ingresos para micro financiamientos para jóvenes, madres y demás emprendedores, para lo cual retomaremos el tema de las guarderías para que los niños se puedan quedar mientras los padres trabajan, todo esto junto con el corredor permitirá que haya flujo de efectivo.

P.- ¿Qué hay de la infraestructura?

R.- Nosotros vamos a adquirir una dragonera. Lo que hace es levantar el pavimento y lo procesa con emulsión y va aplanando, cubriendo todo de asfalto. Uno de estos, de medio uso, sale como en 35 millones de pesos y un nuevo es más caro, pero se tendrá para hacer calles. Con ese equipo vamos a pavimentar la Colosio, que no lo han hecho porque no han encontrado el mecanismo.

Seguridad

P.- El tema de seguridad es uno de los principales reclamos de los ciudadanos en todos los municipios. ¿Cómo piensa atender este asunto tan complejo?

R.- En efecto, el tema de seguridad, es el número 1 de las demandas de las familias. Nos han pedido, por ejemplo, retomar las recomendaciones por la Alerta de Género, por las muertes de mujeres que incrementaron de manera considerable, casi 300%. En ese sentido, la demanda es que pongamos por lo menos 4 mil cámaras en mil puntos, para bajar los índices de delincuencia, también vamos por la rehabilitación de las casetas, el equipamiento de los policías, también contratar a más elementos, más patrullas, sin dejar de lado por supuesto la profesionalización y la capacitación. En el tema de la mujer, crearemos una Dirección que se va a encargar de atender los casos, junto con el DIF y la Fiscalía, habrá un trabajo interinstitucional para que la mujer no se sienta desprotegida.

P.- ¿Qué pasará con el Mando Único?

R.- Bueno, si bien la capacitación corre a cargo del Mando Único, la responsabilidad es del ayuntamiento, desde luego que voy a pedir también que siga la responsabilidad del presidente municipal, en este caso, bajo el mando de un servidor de la corporación de seguridad, porque nos lo marca la Constitución: el 115 constitucional dice que la seguridad es responsabilidad del ayuntamiento y no podemos eludirla.

Combate a la corrupción

P.- ¿Cuál será la política que tendrá frente a los temas de corrupción?

R.- Vamos a implementar el Sistema Municipal Anticorrupción, que estará integrado por personal académico y gente honorable de Benito Juárez, haremos partícipes a la sociedad civil, también retomaremos el usuario simulado, es decir, que se rifará entre estas personas, a una que va a estar vigilando el actuar del servidor público de tal forma que si detectan actos de corrupción se dicte responsabilidad. Vamos a aplicar auditorías, vamos a verificar el manejo que tuvieron los funcionarios públicos, desde luego con la garantía de audiencia. Si todo está bien en su acta de entrega pues no habrá problema, pero todo aquel que no logre solventar observaciones de las auditorías, sea local o federal, fincaremos responsabilidades. No me va a temblar la mano.