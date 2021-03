Es importante para un país contar con verdaderas instituciones electorales

Debemos insistir en que la única manera de poder iniciar la recuperación del país es a través de las Instituciones, que en este caso son para contribuir a la construcción de una cultura política-democrática en México.

Hay que concientizar que con el derecho al voto se tiene la oportunidad de elegir a las gentes que sean dignas de representarnos, pero no de abusar, es por ello que exhortamos a todos los candidatos a concientizar la responsabilidad tan grande que adquieren civilmente con la patria, ya que lo primero es la patria, y que a través del estado de derecho y del voto podremos lograr un cambio, una mayoría, para que tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores se les quite el control que ahora tienen por ser mayoría, ya que estas gentes están haciendo cosas inconstitucionales como lo es el tratar de modificar la ley.

En México, electoralmente hablando, el domingo 6 de junio se elegirán más de 20 mil cargos federales y estatales en los 32 estados, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se renovará por completo la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales. Pese a la situación que vive México por la pandemia de coronavirus; el organismo prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

En todos los lugares donde habrá votaciones en el mes de junio, los votantes deberían pensar que lo más importante es que muchos aprendan a oír y ver bien a sus candidatos a elegir, deben tomar en cuenta que se necesitan gentes que cooperen, que resuelvan y que tenga valores y amor por su patria, ya que hay mucha gente que si vale mucho y que sí quiere al país, gente que desea ver que México vuelva a brillar como un diamante en el firmamento.

Es importante seguir desarrollando los sentidos democráticos basados en el respeto a sus instituciones, en el respeto tanto a los derechos de los individuos como al de los estados, el respeto a su soberanía, y un claro ejemplo lo estamos viendo ahora con el presidente de Francia, Sarkozy, quien está bajo arresto domiciliario por abuso de poder, y así como este hay otros presidentes y vicepresidentas que han llevado a la cárcel.

Que alguien nos explique

qué pasa y porqué

Respecto al proyecto del Tren Maya, sería bueno que alguien nos explique, con lujo de detalles, que es lo que está pasando en este proyecto, si se indemnizó ya a los dueños de los terrenos, ejidos o selvas, de una manera correcta y si es constitucional todo lo que se está llevando a cabo, ya que por ahora lo único que “parece” estar sucediendo es que les está quitando parte de su patrimonio a muchas gentes para que este señor ahora se las esté “regalando” al Ejército, dándoles la oportunidad de que ahora ellos sean los “dueños de un tren”, esto no parece ser lo correcto, debe tener mucho cuidado de no traicionar a las fuerzas armadas porque ya prácticamente ha tenido problemas con todos.

Que recuerde que cometer errores en política es cometer crímenes de guerra, inclusive ya hay una investigación que se está llevando en contra de México, por los miles de muertos que han resultado de la pandemia del Covid-19, se está demostrando que ha sido ya más de 500 mil, entonces en dónde están las responsabilidades de los gobernantes, estos tienen que asumir su responsabilidad para que sean presentados en el banco de los acusados y enfrentar sus graves inacciones, que solo han provocado un daño terrible a la población y al país.

No vamos a permitir que nos regresen a la época del porfiriato, eso está claro en la Constitución, no se pueden seguir creando conflictos entre los mexicanos confiscando y secuestrando derechos de tierras así como lo ha hecho este señor como si fuera un zar o un César, sin respetar el derecho universal de la tierra y sobre todo la tierra privada y eso si es un agravio que siempre ha sido contraproducente en todas las épocas de la historia ya que el abuso de autoridad y de obstrucción de la justicia deben de ser penados

Biden dice concordar que

Vladimir Putin es un “asesino”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista con la cadena ABC, divulgada este miércoles, que concuerda con la afirmación de que su par ruso, Vladimir Putin, es un “asesino”, y advirtió que “pagará las consecuencias” por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones de 2020. La conversación la condujo el periodista George Stephanopoulos.

Además de hablar de la polémica que enfrenta el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, Biden explicó que a fines de enero conversó telefónicamente con Vladimir Putin, a quien advirtió de una potencial respuesta por haber intervenido en las elecciones estadounidenses. “Tuvimos una larga charla, lo conozco relativamente bien”, añadió.

“Le dije ‘te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate’”, dijo Biden, quien agregó “pagará las consecuencias, pronto lo verás”. El presidente de Estados Unidos agregó que “lo que más importa cuando tienes que enfrentarte a líderes extranjeros, y he tenido que hacerlo con varios de ellos, es saber quién es la persona que tienes al frente”.

La tensión entre Estados Unidos y Rusia está en su máximo nivel por lo que esperamos que pronto la diplomacia triunfe para que estos dos países entablen un puente de comunicación y de mutuo respeto, ya que esto es importantísimo para la comunidad mundial.

Número de vacunas que se

han aplicado en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que este jueves 18 de marzo se aplicaron 167,475 dosis y con ello, se da un nuevo récord de 5’186,751 antígenos contra el virus SARS-CoV-2 inyectados.

Del total 850,173 han sido primeras dosis para personal de salud. Además, 592,991 segundas dosis acumuladas, lo cual significa que han cumplimentado el 70% de las vacunas de este tipo.

Informó que se ha aplicado el 99% de las primeras y segundas dosis de vacunación a personal educativo en Campeche. Asimismo, se han inyectado 3’645,003 antígenos a personas adultas mayores y 60,692 ya cuentan con la segunda inyección.

También se registró que 12,515 personas han tenido Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) al antígeno que se les aplicó, no obstante, solo 91 han sido graves.

De entre ellas, 11,582 están relacionadas a Pfizer-BioNTech, 408 de AstraZeneca, 72 a Sinovac y 89 a Sputnik V. Según reporta la dependencia aún hay 14 personas hospitalizadas debido a las complicaciones que tuvieron.

Hasta este día han arribado a México un total 18 embarques (32 vuelos) con vacunas de cuatro diferentes laboratorios del mundo, dando un acumulado de 8’160,250 antígenos. De entre ellos, 3’890,250 pertenecen a Pfizer-BioNTech, 870,000 de AstraZeneca, 3’000,000 de Sinovac y 400,000 de Sputnik V.

Cabe recordar que las comorbilidades no aumentan el riesgo de tener un ESAVI. Sin embargo, la vacuna de Pfizer está contraindicada en personas que han tenido alergia grave. Asimismo, no está recomendado que mujeres embarazadas se vacunen, debido a que no existen investigaciones suficientes que informen si hay o no riesgos a su salud o, a la del bebé.

Por otro lado, de acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), más del 80% de mexicanas y mexicanos acepta aplicarse vacuna contra Covid-19.

Aun cuando las autoridades han informado que van 53 mil 185 trabajadores de la salud que han sido vacunados contra Covid-19, existe la inconformidad de muchos doctores que no han recibido ni una sola dosis.

Otorga juez tres suspensiones definitivas

contra la ley eléctrica de AMLO

El pasado 10 de marzo, luego de la publicación de la reforma, el Poder Judicial de la Federación recibió los primeros amparos contra esta modificación legal.

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, suspendió de manera indefinida la reforma a la ley de la industria eléctrica.

Lo anterior al conceder tres suspensiones definitivas a los juicios de amparo con número de expediente 118, 119 y 120/2021, interpuestos por diversas empresas energéticas, con efectos para que se suspendan todas las consecuencias del decreto.

“La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno”.

El pasado 10 de marzo, luego de la publicación de la reforma, el Poder Judicial de la Federación recibió los primeros amparos contra esta modificación legal.

Los asuntos fueron turnados al juez Gómez Fierro, quien al conceder las suspensiones, les dio efectos generales con el argumento de que, de conceder las medidas a favor de los quejosos, ellos estarían en ventaja competitiva frente al resto del sector, lo que resulta violatorio de derechos humanos.

Ante esta medida, el presidente López Obrador solicitó al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, investigar al juez Gómez Fierro pues indicó que en los asuntos hay intereses particulares que buscan perjudicar a las finanzas públicas.

El ministro Zaldívar respondió al presidente que si el Consejo de la Judicatura Federal encuentra elementos, entonces investigará al juez y recalcó que los juzgadores federales cuentan con autonomía para resolver los asuntos que son sometidos a su consideración.

Lo que será, será, eso es inevitable, eso es lo que pasa cuando hay tantas cosas negativas y conflictivas, tantas mentiras y tantos engaños, por parte de muchísimas gentes todos los días y a cada momento, ahora ya se están dando cuenta de la gran, gran estafa, del gran engaño en el que muchos cayeron, pero en este ejemplo los jueces han reaccionado a tiempo demostrando su eficiencia y conocimiento en las leyes que han servido para que no se lleven a cabo movimientos inconstitucionales, ya que nadie está por arriba de la constitución y sus leyes, incluido el presidente.

Un aplauso a los jueces por defender la autonomía del sistema judicial que es cien por ciento autónomo y nadie, nadie, pero nadie, está arriba de la ley, eso hay que recordarlo.

El petróleo mexicano reportó su peor pérdida desde que cotizó en negativo

El jueves se cumplieron 83 años de la expropiación petrolera y la fundación de Pemex, el crudo nacional reportó la peor pérdida desde el 20 de abril pasado, cuando cotizó en negativo por primera vez en la historia.

Esta mañana, la petrolera dio a conocer que vendió el hidrocarburo en 58.81 dólares este jueves, después de exportarlo en más de 60 unidades durante las últimas dos semanas.

Este precio equivale a una caída de 4.22 dólares con relación al miércoles y se trata de la peor pérdida en un día desde el 20 de abril del año pasado, considerada la jornada más negra en la historia de la industria petrolera en América del Norte.

Ese día, el barril de petróleo mexicano reportó un desplome histórico de 16.72 dólares, perdiendo todo su valor y cotizando por primera vez en terreno negativo, en -2.37 unidades.

Durante la última semana, Pemex acumula una pérdida de 5.67 dólares por cada barril de crudo extraído.

A pesar de esto, la mezcla mexicana lleva casi cuatro meses vendiéndose en más de 42.1 dólares, precio que fue utilizado por el gobierno federal como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021, lo que implica mayores ingresos petroleros de lo previsto.

Considerado el principal punto de referencia en la fijación del precio de la mezcla mexicana de petróleo, el crudo estadounidense (WTI) llegó a hundirse más de 6 dólares por barril durante este jueves, aunque terminó con una disminución de 4.60 unidades y también fue la peor pérdida en dólares desde el 20 de abril pasado, cuando anotó un derrumbe histórico de 55.90 unidades.

El desplome de los petroprecios se debe al estancamiento en los esfuerzos de vacunación contra el Covid-19 en diversas partes del mundo, mientras Europa reporta tres semanas seguidas con un incremento de contagios.

Esto ha generado incertidumbre sobre la velocidad de una recuperación económica y un repunte total de la demanda mundial de petróleo.

“El temor por un repunte global de casos de Covid-19 y las interrupciones que ha presentado la vacunación en diferentes regiones del mundo provocaron la caída del petróleo”, explicaron este jueves analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

La Agencia Internacional de Energía informó que ve poco probable que los petroprecios observen una subida espectacular y sostenida, a pesar de que espera que las vacunas impulsen la demanda para finales del presente año.

Por su parte, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos dio a conocer que los inventarios de petróleo en ese país subieron en 2.4 millones de barriles al 12 de marzo y ligaron cuatro semanas de incrementos, lo que refleja una menor demanda del hidrocarburo.

Las 500 mil muertes de la

pandemia en México

Peniley Ramírez (El Universal)

“Se debe multiplicar por 2.57 cada cifra de fallecidos “confirmados ” oficialmente”.

“La mitad de la población de México ya ha estado expuesta al coronavirus. Esto significa que ya padecieron el virus, con síntomas o sin ellos, y generaron anticuerpos. De esos 65 millones de personas, 505 mil habían muerto de manera directa o indirecta a consecuencia de este virus hasta este jueves 18 de marzo”.“

“¿Cómo sabemos esto? Parece raro, si consideramos que las cifras de fallecidos por Covid confirmadas por las autoridades eran, hasta el miércoles, 196 mil 606 personas”.

“Explicaré brevemente qué es el exceso de mortalidad. Usemos como ejemplo un pueblo de México. Cada año mueren ahí, digamos, unas 10 personas. A veces pueden ser 8, y otros años quizá sean 12. Pero en promedio son 10. Luego viene una pandemia, no hay vacunas, los hospitales colapsan, así que en ese año mueren los 10 que solían morir, más otros 10 que contrajeron el virus, tenían cáncer y no recibieron tratamiento, o asma, y no había oxígeno. Estos 10 fallecidos “extras”, que no morirían en un año “típico” son la cifra que los especialistas llaman “exceso de mortalidad”.

“El 2 de enero de 2021 fue uno de los peores días de la pandemia en México. Hubo 126 mil 851 muertos confirmados por Covid, desde el inicio de la crisis, y 326 mil 609 fallecidos en el “exceso de mortalidad”. Ambas cifras son de la Secretaría de Salud.

Si dividimos la cifra mayor, el exceso, entre la menor, los confirmados, obtendremos un numerito, un factor, que permite saber que la situación es mucho más terrible de lo que creíamos. Este “factor” es aproximadamente 2.57. De manera que si usted quiere saber qué está pasando en realidad, debe multiplicar por 2.57 cada cifra de fallecidos “confirmados” que den las autoridades”.

“Este ejercicio matemático tan simple ha llevado a los expertos Arturo Erdely, Mario Romero y Laurianne Despeghel al convencimiento de que en México las muertes nunca bajaron a sus niveles de años “normales”, ni siquiera en los meses cuando parecía que los picos habían sido domados. Su crítica a la estrategia del gobierno es mordaz y se basa, crudamente, en los números de las propias autoridades. “

“Arturo Erdely, matemático, considera que en México “se dejó correr” la pandemia, sobre todo en las semanas terribles entre noviembre y febrero, y un 25% de la población se contagió solo en ese período. Lea esto de nuevo: unos 30 millones de personas, contagiadas en unas 10 semanas. Ahora, Erdely considera que los contagios de los días de Semana Santa no serán tan graves, justamente porque hay una mitad de la población con anticuerpos. En cambio, le preocupa lo que venga a partir de octubre, si no avanza a mejor ritmo el plan de vacunación”.

“Los analistas de datos Laurianne Despeghel y Mario Romero mostraron, desde mayo hasta febrero, que cada anuncio triunfalista, cada semáforo naranja que en realidad debía ser rojo, se reflejaba en una cifra creciente de fallecidos”.

“Desde mayo de 2020, los analistas comenzaron a usar datos del Registro Civil de la Ciudad de México para calcular cómo aumentaban las muertes en una desproporción alarmante, respecto a años anteriores. Sus análisis independientes de las actas de defunción en la capital permitieron que se transparentara, meses antes de que el gobierno lo hiciera, que las cifras de víctimas de la pandemia eran mucho mayores a las de los casos confirmados”.

“Al gobierno no le ha gustado esto. Primero les pusieron trabas para descargar los datos públicos, nunca reconocieron su trabajo como un aporte y finalmente, a finales de febrero de 2021, dijeron que violaban la privacía de los fallecidos y les eliminaron el acceso, que se supone público. “La investigación está suspendida, me sorprendería que el gobierno dé marcha atrás”, me dijo Romero en entrevista”.

“México cumple un año de pandemia, con casos a la baja, discursos triunfalistas y datos públicos incompletos. Estos muertos “en exceso” quizá no fallecieron todos por Covid, pero sí podrían estar vivos si la gestión de la pandemia hubiera sido más ordenada, más transparente, si hubiéramos visto menos anuncios de “ya domamos al bicho” y más de “usa cubrebocas”.

Carta dirigida a Rocío Nahle. (Hágale un favor a México y… ¡renuncie!)

Carlos Alazraki (El Universal)

“Por apoyar una refinería cuando la gasolina dejará de usarse en 10 años”

“Prólogo 1:”

“¿Y las vacunas, apá? ¿No que para estas fechas ya estaríamos vacunados todos los adultos mayores?

“Sigan mintiéndonos que no les creemos.”

“Sra. Nahle: El motivo de escribirle mi Carta Semanal es para pedirle a nombre de todos los mexicanos que nos haga el gran favor de renunciar como secretaria de Energía”.

“En primer lugar, porque usted es una absoluta persona inepta para manejar una secretaría como la de Energía”.

“En segundo lugar, por su apasionada necedad de vivir en un socialismo del siglo pasado en el que cree que el Estado debe continuar siendo rector de todos los hidrocarburos”.

“En tercer lugar, por intentar hace un año con su famosa iniciativa Ley Nahle de regresar a México al siglo pasado cancelando todos los contratos que el sector privado tenía vigentes y dentro de la ley”.

“Iniciativa que, afortunadamente para nosotros los mexicanos, no pasó”.

“En cuarto lugar, por volver a intentar este año que su famoso bodrio de ley se convirtiera en reforma”.

“Mismo bodrio que afortunadamente no pasará”.

“En quinto lugar, no pasó gracias a dos jueces honestos, que la echaron para atrás”.

“En sexto lugar, porque si su maldito proyecto hubiera salido adelante, los mexicanos más humildes habrían pagado 17% más caro el servicio de la luz”.

“En séptimo, octavo, noveno y décimo lugar, le EXIGIMOS QUE RENUNCIE por insistir en continuar manejando las energías SUCIAS”.

“Solamente a personas tan ignorantes como usted, se le ocurre privilegiar el manejo de estas energías en lugar de energías limpias”.

“Todo el mundo civilizado ya las desechó y usted insiste –supongo por ignorante– en una regresión”.

“En onceavo lugar, le pedimos que se largue de esa Secretaría por FALTA DE DIGNIDAD al apoyar al presidente con la construcción de una refinería en Dos Bocas Tabasco, cuando es conocido por todo el mundo que la gasolina y los productos que se producen en esas basuras de refinerías, dejarán de usarse en 10 años”.

“En doceavo lugar, se tiene que ir porque ha manejado Pemex con las patas”.

“De por sí, cuando Peña Nieto terminó su gestión, Pemex ya estaba quebrada, ustedes lograron el milagro de lo imposible… ¡SUPERQUEBRARLA!”.

“En treceavo lugar, también se tiene que despedir de su puesto, porque también permite que manejen a la CFE con las patas”.

“En 14vo lugar se tiene que ir por la donación de contratos SIN LICITACIÓN a su querido compadrito en el proyecto de la refinería de Dos Bocas. Contratitos sin licitar arriba de los 750 MILLONES DE PESOS”.

“Y en quinceavo y último lugar, se tiene que ir por su falta de valores. Su nula ética. Su cero preparación profesional. Su desprecio al sector privado. Su amor al socialismo de antaño”.

“Y también…”.

“Por su amor a Tiffany’s y las demás joyerías de lujo”.

“[email protected] “

Estamos cansado, estamos hartos: Médicos lanzan campaña #MEFALTAMIVACUNA

A través de redes sociales se inició una campaña por parte de personal de salud, de instituciones públicas y privadas, en las que se responde a los dichos de Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien sigue haciendo diferencia entre los tipos de trabajadores de la salud.

A través de un video lanzado por el doctor y creador de la primer unidad de prevención médica de México, Héctor Rossete, en donde indica que “estamos hartos, estamos cansados”

“Las autoridades federales no son quien para decidir a quién sí y a quién no vacunar. No son sus vacunas, no son despensas de política. No son rédito de casa, es la salud de todos”, indica en el video publicado en sus redes sociales, mismo que ya fue replicado más de 2 mil veces.

Asimismo, Rossete le recuerda a López Gatell que las recomendaciones internacionales están establecidas, debe vacunarse a todo, a TODO el personal de salud.

A las autoridades se les olvida que el éxito de la salud del país es del sector público y privado. Héctor Rossete asegura que gracias al trabajo de ambos sectores se ha logrado mejorar la situación de la pandemia.

Consumo del gobierno

aumentó 2.3% en 2020: Inegi

Según los resultados de la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios, el único rubro que logró crecer durante 12 meses fue el referente a las compras que hacen las autoridades.

Foto tomada del Twitter del @INEGI_INFORMA.

Pese a una acentuada contracción en el consumo privado y la inversión en México, las compras que hizo el gobierno durante 2020 crecieron 2.3 por ciento anual, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios, el único rubro que logró crecer durante 12 meses fue el referente a las compras que hacen las autoridades.

En promedio, el rubro cerró con un avance de 2.3 por ciento con respecto al año anterior, aunque en el último trimestre del año pasado se desaceleró al quedar en 1.6 por ciento anual.

En contraste, el consumo privado, que se refiere a la compra o adquisición de bienes y servicios por parte de los hogares mexicanos, disminuyó 10.4 por ciento frente al resultado de 2019.

Destacó que en el último trimestre del año se logró atenuar el descenso que observó en los tres periodos anteriores, pues sólo decreció 7.2 por ciento con respecto al lapso comprendido entre octubre a diciembre de 2019.

La inversión que hacen las empresas en la adquisición de maquinaria, equipo de transporte y construcción descendió 18.2 por ciento respecto a 2019.

Sin embargo, la caída observada en los últimos tres meses fue menor en comparación con el desplome observado en el segundo trimestre del año que fue de 33.7 por ciento, derivado del confinamiento. Así entre octubre y diciembre descendió 12.7 por ciento.

La exportación de bienes y servicios disminuyó 7.3 por ciento al cierre de 2020, esto a pesar de que en el último trimestre creció 3.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.

El resultado negativo se explicó por el desplome de 30.5 por ciento en el periodo comprendido entre abril y junio, mientras que en siguiente trimestre el retroceso fue solo de 2.7 por ciento.

Así, durante 2020 la oferta y la demanda culminó en un retroceso de 10 por ciento respecto al año anterior, resultado que se originó por la pandemia del Covid-19.

Salgado Macedonio con mismas

promesas y mensajes de AMLO

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, a cuatro días de iniciar su campaña electoral, ha dado un discurso de promesas y mensajes repetitivos, muy similares a los del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con el reportero Humberto Padgett, durante el noticiero de Ciro Gómez Leyva, aunque Salgado Macedonio se ha apegado a proclamar un mensaje parecido al de AMLO, evita mantener cercanía con la gente, en especial con los niños.

Detalló que la campaña de Macedonio está basada en generalidades, como lo hacía López Obrador, hablando de escasez de agua en las comunidades de Guerrero, empresas transnacionales que saquean la tierra “por culpa del neoliberalismo”.

Señala el reportero, que tal distanciamiento no es tanto por las medidas sanitarias debido a la pandemia por Covid-19, sino para evitar que se le hagan preguntas en las que no pretende profundizar.

“Pasó de largo el tema que más lo incomoda. Tal vez porque en Guerrero el feminismo es muy escaso, muy poco activo, muy poco fuerte, no hay asunto en que las chavas alguien les de la lana para que se muevan de ciudad en ciudad para gritarle a Salgado Macedonio”.

“Servidores de la Nación”

condicionan votos por Morena

A través de redes sociales se denuncia a un grupo de “Servidores de la Nación”, quienes condicionan el monto de los beneficios a través de programas del Gobierno Federal, a cambio de votos por Morena.

Lo anterior, a integrantes de una familia indígena de la región de La Montaña, en Chilpancingo, Guerrero. A través de un video se observa cuando una empleada de los “Servidores de la Nación” advierte que el monto del apoyo se reducirá si a la Cámara de Diputados llega un legislador del PRI, PRD u otro partido que no sea Morena.

Cabe mencionar que en el video, la servidora pública se identifica como Selene Álvarez, acompañada de tres servidoras más, quienes solicitan el voto presuntos “Servidores de la Nación” condicionan apoyos si no votan por Morena.

Ante lo ocurrido, Celestino Cesáreo Guzmán, vicecoordinador de la fracción del PRD en el Congreso local, advirtió que presentará una denuncia ante los órganos electorales, para que se frenen las medidas de presión al voto en favor de Morena.



