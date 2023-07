Es Xóchitl, parece

Después de los tropezones del inicio parece que la oposición se afirma mejor. El lunes la coalición registrada como Frente Amplio por México e integrada por PAN, PRI y PRD -para gestionar su proceso interno- presentó a 13 aspirantes que competirán para ser candidatos a la presidencia en 2024.

Antes de ello 20 quedaron en la ruta por no cumplir los requisitos. En ese contexto el Movimiento Ciudadano, que hasta el fin de semana juraba que competiría solo, dejó abierta la puerta para dialogar con la triada si la senadora panista Xóchitl Gálvez cumple algunas condiciones.

En los últimos días se ha ido construyendo la posible candidatura de Gálvez con una batalla que han llevado a redes sociales y al calor de las circunstancias. Hace poco más de una semana pocos le daban esperanza. El ex presidente Vicente Fox ya aplaude en Twitter sus ocurrencias y ahora los de “naranja” la ven con buenos ojos. Podría ser la candidata de un frente ampliado si Dante Delgado, el líder moral del MC, decide abandonar lo que voces de su mismo partido califican “estrategia aislacionista”.

¿Podría un megabloque quitarle el voto duro a Morena considerando el origen de Xóchitl, su historia personal, su vestimenta y sus ideas? En ciertos círculos de la política nacional especulan que Marcelo Ebrard podría abandonar la interna de la 4T si es que, como él dijo, comprueba una simulación para favorecer a otra “corcholata”. ¿Y si se va al MC y éste pacta con los otros tres partidos?

Hoy es difícil que tomen ventaja respecto de la 4T. Además de consolidar ese supuesto megabloque, con Ebrard jugando de su lado y en la 4T no funcionen ni la unidad ni la organización ni la movilización, quizá la situación cambiaría. Es un escenario posible pero no inminente. Hasta ahora nada de eso se ve. Hay que ser claros en ello: a poco menos de un año de las elecciones, no sobresale persona ni grupo que se acerque a Morena. La ventaja es notoria.

A partir de hoy y hasta el 12 de agosto los 13 aspirantes deberán reunir al menos 150 mil firmas para pasar a la siguiente fase, que contempla una serie de foros y encuestas. Sólo tres se medirán en una etapa final cuyo resultado será conocido el 3 de septiembre. Por el momento, Xóchitl lleva la delantera en la interna opositora según las encuestas divulgadas esta semana en la prensa.

Parece que el presidente López Obrador acertó en algo: es ella y no Santiago Creel. Ya veremos.