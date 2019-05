Todo por bien servir, tiene un punto en que se cuestiona su misma utilidad y existencia. Poco o nada dura por siempre en su estado original y es acá donde empiezan las “mejoras” que al final del día, no son más que argucias para controlar un bien que ya no responde a las medidas de control que convienen a quien dice ostentar la voz de la mayoría.

Así empieza el fascismo y la censura. Con un llamado a preservar el “lado útil de las cosas” cuando éstas comienzan a sacar los trapitos al sol del poder. Y eso mismo está pasando ahora con las redes sociales.

Especialmente en Twitter, hoy se leen muchos pitidos en favor de una “limpia” de usuarios tras la salida de la red social de la esposa del presidente @lopezobrador_.

La señora, junto con @tatclouthier ha señalado una creciente “polarización” en las redes, así como una aparición “inusitada” de bots, usuarios falsos, shadow users y demás fauna; todos en contra de la así llamada #cuartatransformación.

En sendos tweets, las señoras han arrobado y señalado con el dedo flamíguero a la administración de Twitter Latinoamérica por no “poner un alto” a los mensajes de odio y violencia que la polarizada sociedad mexicana les endilga. Y si bien es cierto que muchos mensajes y menciones son de muy mal gusto, también lo es que a) ambos personajes de redes sociales sólo están cosechando lo que sembraron; b) situación que además, su movimiento sabe sacar provecho al día de hoy; y c) usando el lenguaje presidencial: “el que se lleva se aguanta”.

Los llamados a la regulación que tanto la esposa de @lopezobrador_ y @tatclouthier han hecho, no creemos que sean la solución a un asunto que en sí mismo no es un problema. Cierto, la virulencia en redes sociales ha crecido desde el 1 de diciembre, pero ello ocurre con quien quiera que sea el presidente en turno. Le guste o no reconocerlo a la #cuartatransformación, @epn soportó muchísimo peores críticas, mentadas y silbatinas digitales sin que ninguno de sus aplaudidores saliera con la “grandiosa” idea de pedirle a @TwitterMexico o @TwitterLatAm que diezme su registro de usuarios.

Ese tipo de medidas sólo se explican en la necesidad de control, en el desagrado que a ciertas personas les causa que existan las críticas a las acciones del poder, sean del partido que sea. Flaco favor hacen los citados personajes a la imagen del @GobiernoMX si creen que controlando el mundo digital se silenciarán los señalamientos en contra del presidente.

Las redes sociales no están en un peligro inminente de censura, vamos, tampoco de una “venezualización” y mucho menos, de ser bloqueadas del país cual régimen norcoreano. Esas son invenciones de la oposición poco pensante. Sin embargo, sí despierta suspicacias el hecho que personajes afines al presidente despotriquen no contra los bots, sino contra la red social misma por no “regular” el contenido que, con o sin insultos, es obra de un ciudadano.

Incluso @lopezobrador_ ha caído en la tentación y en conferencia pasada habló en favor de que Twitter haga una limpia de usuarios… ¿desde cuándo es prudente que sea el gobierno quien dicte la plana a una empresa privada?

La libertad del mundo digital en México no peligra, pero parece que en la cabeza de alguien, las redes sociales ya no son tan benditas.