Se fortalecen escuelas de ballet de Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con el objetivo de potencializar el talento de los quintanarroenses, la escuela de danza Talulah, a cargo de la maestra Elizabeth Duarte, y el Centro Integral de Danza (CID), encabezado por Vanessa Villanueva, unen sus caminos para dar paso al renovado Talulah, Centro Integral de Danza, así lo informaron en conferencia de prensa ambas profesoras, en compañía de las autoridades del Instituto de Cultura de Benito Juárez.

“Traemos muchos proyectos en puerta, hoy nos unimos con un mismo fin y ofrecemos una nueva y renovada opción en Cancún, uniendo fortalezas, sacando lo mejor de cada una de las instituciones. El Centro Integral de Danza ha sido mi pasión, mi bebé, lo amo, hemos hecho cosas maravillosas, hemos representado a nuestro país en competencias internacionales, el año pasado andábamos en Canadá por estas fechas, estuve de jurado, las alumnas bailaron, ganamos, nos fue bastante bien, para mí este momento es sumamente especial en el cual dos instituciones que amo, voy a poder trabajar con ellas uniéndolas, sacando las fortalezas de ambas, para proporcionar una formación dancística de primer nivel a nuestros alumnos en donde cada uno de nuestros maestros transmita, no solo sus conocimientos, sino la gran pasión por la danza a sus alumnos, ninguno de nuestros maestros son todólogos, son especialistas en el área de estudios en la que estarán dando sus clases, son gente con certificados, sumamente preparada que continúa capacitándose día con día, tenemos a los mejores maestros de Cancún”, detalló la maestra Vanessa Villanueva.

En esta nueva etapa y en este recién creado centro, los alumnos podrán recibir una doble certificación, una por parte de la SEyC, y otra por parte del Consejo Internacional de la Danza, además de que ofrecerán un programa académico para la formación de bailarines de alto rendimiento y otro diseñado para el bailarín que baila por pasión y no por profesión; habrá clases de gran variedad de ritmos como hip hop, urbano, contemporáneo, diferentes estilos de jazz, hasta el ballet clásico, cada uno con programas establecidos, además de clases magistrales y montaje de coreografías con bailarines de todo el mundo.

Por su parte, la maestra Elizabeth Duarte dijo: “Esta fusión, el dar este gran paso, porque a mí me importa mucho la parte de formación artística pero también ese lado humano, el lado espiritual que no podemos dejar a un lado, y al pensar en esta fusión queremos darle gracias a Dios, quien sembró esta semillita en nuestras vidas y poder hacer este gran proyecto y, a partir de ahí, vemos que las dos tenemos las mismas metas, los mismos ideales de que el ser humano tiene que crecer integralmente, que tratemos de fomentar esos valores que día a día se van perdiendo en la sociedad y rescatarlos, nosotros no queremos ser la escuela que enseñe a bailar lo más moderno, sino que tengan una plataforma para decidir qué quieren ser, pero que nuestra formación sea el motor de arranque; formar niñas, niños y jóvenes que en su corazón existan los valores de respeto y compañerismo, esa es la esencia que nos alienta a fusionarnos”, puntualizó.