Cada día, el número de automovilistas que opta por utilizar un sistema dual que permita a su automóvil funcionar con gasolina y gas LP va en incremento en Quintana Roo y la empresa Gas Tomza con el proyecto Eco Gas Tomza es la mejor opción.

Tan sólo en esta empresa, el número de automovilistas que ha solicitado la instalación va en aumento en las últimas semanas, debido a que el gas LP es considerablemente más barato que la gasolina y además es cuidadoso del medio ambiente.

Explicó que el sistema dual -o híbrido- consiste en un dispositivo que permite que los vehículos sólo utilicen la gasolina a la hora de encenderlo, pero al alcanzar el motor una temperatura de 75 35 grados, bloquea el uso de dicho combustible, para que ya no se consuma, y dé paso al gas LP. Éste último está contenido en un pequeño tanque de distintas capacidades y formas según las necesidades del automóvil, el cual permite que el carro continúe su labor.

"El aditamento que se pone, tiene un indicador de gas y cuando no se tiene gas, se activa una alarma que indica que ya no tienes. Aunque ya no tengas gas, en automático hace el cambio para utilizar el depósito de gasolina. No quedarás varado", detalla Jorge Ocaña.