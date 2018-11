Falta incluir oferta hotelera en las estaciones del Tren Maya

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN.- El proyecto del Tren Maya debe considerar la oferta hotelera en cada una de las zonas designadas para las estaciones, para garantizar que exista una debida atención a los turistas que decidan quedarse en el sitio, advierte Acluvaq.

Miriam Cortés Franco, presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, consideró que antes que construir el Tren Maya es necesario consolidar un producto, porque actualmente en varias de las áreas consideradas no existen cuartos hoteleros.

“Sí es un gran proyecto, sí es una gran oportunidad, pero no se vale hacerlo al garete. Dónde se van a quedar los visitantes si no hay cuartos, no hay productos, los productos no se crean así, no se genera un producto porque le pones un tren o un avión, primero haces un poco de producto y luego le generas el flujo”, afirmó.

También te puede interesar: Requieren millonaria inversión para crear corredores viales

Insistió que hasta el momento no se ha presentado proyecto definido, además de que no se han hecho los estudios ambientales correspondientes.

“Hay tres cosas que me preocupan mucho, no hay un proyecto en realidad, me preocupa el impacto ambiental, porque hay un área donde ellos dicen que van a estar sobre la ya construida vía del tren, pero en una buena parte, no hay nada, ¿quién va a construir esa parte? ¿cómo lo van a hacer?”.

Para la entrevistada, es necesario que se aclare el origen de los recursos, a fin de despejar las dudas sobre la posibilidad de se tome el dinero del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para este proyecto.

“No se pueden competir sin promoción turística y aunque los hoteleros van a seguir invirtiendo en promoción, se tiene que trabajar uno a uno para salir adelante”.

Respecto a la presentación del Tren Maya en la Fitur 2019, anunciada por López Obrador, Roberto Cintrón Gómez Presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puertos Morelos (AHCyPM), dijo que en Europa causará extrañeza el hecho de que no se haya llevado cabo un proyecto de este tipo hace 50 años.