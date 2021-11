EU emite aviso tras balacera en hotel de Puerto Morelos; Fiscalía da versión oficial

La balacera en la playa en un hotel de Puerto Morelos, hecho que dejó dos personas sin vida, relacionadas con el narcomenudeo, provocó que la Embajada de Estados Unidos en México emitiera un aviso a sus ciudadanos.

A través de sus redes sociales, la Embajada pidió a sus ciudadanos seguir una serie de recomendaciones luego de los hechos delictivos en la playa del hotel Bahía Petempich, en el municipio de Puerto Morelos.

Le Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos contactar a sus familiares y amigos e informarles que están a salvo.

A los ciudadanos estadounidenses que hayan sufrido alguna afectación en particular, se sugirió seguir las recomendaciones de las autoridades locales y llamar al 911.

También recomienda

Checa el texto original en inglés del aviso de la Embajada de EU:

We are aware of a shooting incident in the beach area near the Azul Beach Resort Riviera Cancun and the Hyatt Ziva Riviera Cancun in Puerto Morelos.

Mexican authorities are responding to the situation. We advise U.S. citizens in the area to contact concerned family and/or friends to let them know they are safe.

Affected U.S. citizens should follow the instructions of local authorities and call 911 if they have an emergency situation.