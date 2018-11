Estancia infantil carece de presupuesto para operación

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Por no haber un presupuesto asignado para su operación, 30 niños no pueden hacer uso de la estancia infantil municipal del fraccionamiento El Petén, establecimiento inaugurado en este año por la anterior administración local.

De acuerdo con Deyanira Martínez Estrada, directora de Desarrollo Social, la pasada administración municipal sólo inauguró el recinto con el equipamiento, pero no dejó asignado un presupuesto para operar el lugar que sirve de guardería infantil.

Según información oficial emitida por la pasada administración local, la estancia infantil municipal del fraccionamiento El Petén, al norte de Playa del Carmen, tuvo una inversión pública para su construcción de 12 millones 352 mil 311 pesos, que sirvieron para acondicionarlo de bodegas, lavandería, comedor, aula de estimulación, maternal, salón de usos múltiples, entre otros.

Sin embargo, los padres no pueden llevar a sus hijos para hacer uso de ellas, pues no hay dinero asignado desde su inauguración en el pasado mes de septiembre; de esta manera, en dos meses el lugar no ha brindado ningún tipo de servicio a pesar de la inversión millonaria.

“El inventario no estaba realizado, no estaba dado de alta, no está, sólo me lo dejaron como punto de observación, que existía una estancia infantil en El Petén (…) sería un poquito más de inversión de cinco mil pesos de la comida, de la dieta semanal (…) como unos 120 mil pesos (mensuales)”, expuso Martínez Estrada.

Por ahora los 30 niños que están a la espera de que abra sus puertas el establecimiento, es debido a que los padres de familia de ellos han llegado a buscar hacer el trámite para acceder; sin embargo la respuesta del ayuntamiento es que no pueden hacer nada por el momento.

Martínez Estrada comentó que esperan que para el mes de enero comiencen a operar el lugar, el cual tiene una capacidad para 80 infantes, aunque la propuesta inicial es que no se rebase la cifra de 50 para no saturar el establecimiento.

En Solidaridad, además de esta estancia infantil, existe otro en el fraccionamiento Pescadores, que administra el ayuntamiento.