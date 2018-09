Esteban “Pony” Quiroz, lucha por el sueño de Grandes Ligas

Ángel Villegas/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Su estatura es lo de menos cuando su grandeza como pelotero lo tiene en la antesala de jugar en el mejor béisbol del mundo, en el de Grandes Ligas. Esteban Quiroz o el ‘Pony’ como lo llaman de cariño en el ámbito de la ‘pelota caliente’, lo tiene muy claro:

“Valió la pena haber batallado tanto para tener la oportunidad de llegar a Grandes Ligas. “Todavía tengo un largo camino por recorrer. Confío en que voy a salir adelante con mi trabajo y la ayuda de Dios”, reconoce a Novedades Quintana Roo.

Agrega que ‘tuve una operación en junio, a raíz de un lesión que se llama hernia deportiva. Ya tengo dos meses aquí, en el complejo de Boston, gracias a Dios todo ha marchado bien. Mi deseo es volver a la Liga, pues en este momento estoy en AA. Mi contrato es por siete años. “Esta lesión fue un tropiezo, pero ni así me quita la idea de la cabeza de arribar, como decía, a Grandes Ligas y triunfar”, consigna.

A la Fall League

El segunda base de Sea Dogs de Portland, filial de Medias Rojas de Boston en la ‘Gran Carpa’, explica que jugará en la Fall League, para adaptarse mejor al béisbol de los Estados Unidos. “Estoy en la Liga AA, en Portland. De aquí, llego a México, a mi casa, diez días, y regreso a la Liga Instruccional porque como perdí mucho tiempo en la operación quieren que agarre turnos y me ponga a entrenar, pues me enviaron a la Fall League, a la que acuden los mejores prospectos de cada organización. “Ahí estaré como siete semanas, a partir de octubre, y termina en noviembre.

Creo que hay algo bueno para mí. Acá les interesa que me pula más de cómo está el béisbol en Estados Unidos, ya que no tienen segunda base. Me están viendo como opción no a corto, pero sí a largo plazo. “En los juegos que he tenido, he bateado mucho, conectado dos jonrones. Es una buena oportunidad de aprender y pulirme más, de agarrar mejor condición, enfocarme en lo físico”, apunta.

Apoyo a jóvenes

Por otra parte, a Quiroz le agrada la idea de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, de impulsar el béisbol en todo el país. “La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, sin duda, beneficiará a los que van empezando y obviamente tienen el sueño de jugar en Estados Unidos. He leído algunos comentarios de reporteros que cuestionan por qué priorizar al béisbol, y no mejor apostar por una academia de fútbol.

El béisbol ha tenido mejores momentos a comparación de otros deportes, como el fútbol o básquetbol. “Ojalá y esto sirva como un buen propósito para motivar a los jóvenes, hay que involucrarlos en este deporte. A los niños les digo que se esfuercen, aprovechen lo que pretende el señor, estoy seguro de que vendrán cosas buenas. No dudo, ya verán, tendrá una gran repercusión para las futuras estrellas que empiezan, están en su niñez o ya en su adolescencia.

“¿Qué más hubiéramos querido gente como yo, en su momento tener ese tipo de oportunidades? Me daría mucho gusto que esa propuesta de Andrés Manuel tenga influencia en todo lo que esté relacionado con esta disciplina, academias, ligas, etcétera, para lograr una mejor vista hacia Estados Unidos, con más apoyos y facilidades para los peloteros”, concluye.