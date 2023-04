Estiran la liga

Se trata de un nuevo capítulo de tensión entre Morena, Verde y PT: el diputado coordinador de este último partido en el Congreso del estado, Hugo Alday, y su compañera también petista Alicia Tapia, encabezaron el miércoles una especie de manifestación contra lo que llaman "gatopardismo", en el mismo recinto legislativo; un término que achacan a quienes representan a los otros dos partidos aliados que tienen el control, pero que supuestamente no ejecutan acciones transformadoras. La polémica es pública.

A dicha protesta simbólica -que sin embargo tiene duras motivaciones ya abordadas la semana pasada en este espacio- se sumaron la priista Candy Ayuso, la panista Cinthya Millán, Maritza Basurto de Movimiento Ciudadano y el independiente Julián Ricalde. ¿Es otro bloque opositor naciente en la Legislatura o sólo un grupo heterogéneo que exige acelerar cambios profundos? Por lo pronto sigue estirándose la liga entre los socios que han hecho historia.

En contraparte, desde el morenismo más puro ya surgen voces inconformes con aquellos desplantes porque aseguran, con irrefutable razón, que los ganadores son ellos y no los demás. Cabe precisar que en la pasada elección el PT rozó el 3% y casi desaparece.

La duda más interesante es si esa liga se romperá parcial o totalmente. Ciertos sectores de los tres partidos aliados en 2022 han puesto en entredicho el refrendo del pacto; al menos, no de manera incondicional como antes, ya que las fricciones son ahora de resonancia nacional. Aún no llegan los tiempos para definir las alianzas ni repartir las candidaturas aunque no pocas decisiones se toman por estas fechas. De hecho la próxima semana se reunirían dirigentes y líderes de los tres partidos para sondear el terreno común hacia el 2024.

Para entonces, o se zanjan las diferencias, o se profundizan. A esperar.

Desorbitado

La dirigente de Morena Quintana Roo, Johana Acosta, vaticina "carro completo" en 2024. "Muy confiada," se dice, porque además de las encuestas en el Estado de México (un termómetro preelectoral del 2024) y también rumbo a la batalla por la Presidencia de la República, su partido ostentaría una aparente ventaja en ambos casos. Y cierran filas "no como los opositores", señala.

Lanza además una crítica velada a la oposición porque no presenta proyectos "a la altura de la 4T". El dardo pega más a los rivales locales que a los nacionales, pues las condiciones son distintas.

Son algunas de las escaramuzas precompetitivas.