Estrenan con éxito la tercera temporada de “Esta historia me suena”

Cancún.- Inspirada en canciones populares, Esta historia me suena, Vol. 3 llega a la pantalla de Televisa, en medio de la pandemia, con 40 capítulos, en los que la música cuenta temáticas de vida. En conferencia de prensa, Sylvia Pasquel, Isaura Espinoza, Tomás Gorós, Alejandro Tomassi y la productora Genoveva Martínez compartieron felices su sentir acerca de este exitoso proyecto cuyo tema principal es interpretado por María José, la actual coach de La Voz Azteca.

Las madrinas de esta temporada fueron Sylvia Pasquel y Ericka Buenfil, protagonistas del capítulo número uno, al respecto la primera actriz se dijo agradecida de formar parte de este gran equipo.

Por su parte Genovena Martínez, productora de este proyecto reveló que buscará juntar a la dinastía Pinal en uno de los capítulos de “Esta historia me suena”, además aseguró sentirse contenta de que sea por temporadas pues tiene más tiempo de afinar cada detalles para entregar un producto de gran calidad.

“Yo me la paso muy a gusto, es un trabajo bien cuidado, de calidad, con un equipo muy profesional con el que trabajo muy a gusto en los tres capítulos que he hecho, es un programa dirigido a los jóvenes pero que también pueden disfrutar los adultos, que tiene un tema de reflexión, la música te hace ser un poco más consciente de ciertas situaciones”, expresó al respecto Isaura Espinoza.

En la tercera temporada de Esta historia me suena, los temas musicales que darán base a las tramas son: “Esta historia me suena” (María José), “Amigos no por favor” (Yuridia), “Loco” (Los Auténticos Decadentes), “Con todos menos conmigo” (Timbiriche), “No es serio este cementerio” (Mecano), “A partir de hoy” (Bisbal & Yatra), “Me cuesta tanto olvidarte” (Mecano), “Castillos” (Amanda Miguel), “Corre” (Jesse & Joy), “Yo no te pido la luna” (Daniela Romo), “Un buen perdedor” (Franco de Vita), “El reloj Cucú” (Maná), “Como quien pierde una estrella” (Alejandro Fernández), “Amores extraños” (Laura Pausini), “Ni tú ni nadie”, “Cómo pudiste hacerme esto a mí” (Alaska y Dinarama), “La puerta negra” (Los Tigres del Norte), “A puro dolor# (Son By Four), “Tú lo decidiste” (Ana Gabriel), “Adiós amor” (Christian Nodal), “Que Lloro” (Sin Bandera), “Amiga mía” (Alejandro Sanz), “Aunque no sea conmigo” (Enrique Bunbury), “Devuélveme a mi chica” (Hombres G), “La negra Tomasa” (Caifanes), “Las mil y una noches” (Flans), “Por amarte así” (Cristian Castro), “Tres veces te engañe” (Paquita la del Barrio), “Si yo fuera mujer” (Patxi Andión), “Mi historia entre tus dedos” (Gianluca Grignani), “Bella señora” (Emmanuel), “Sería más fácil” (Carlos Rivera), “Dígale” (David Bisbal), “Amor prohibido” (Selena), “La puerta del colegio” (Magneto), “Besos de ceniza” (Timbiriche), “Que nadie sepa mi sufrir” (Margarita), “Ya te olvidé” (Yuridia), “Lobo” (Dulce) y “Prefiero ser su amante” (María José), se transmitirá todos los días a las 6:30 de la tarde por Las Estrellas.