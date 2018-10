Reanudan clases tras acuerdo entre sindicatos

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más de dos mil alumnos de las Secundarias Técnicas número 28 y 30 de Cancún, reanudaron actividades ayer (24 de octubre), tras haberse iniciado diálogo entre representantes de la Secretaría de Educación, la SNTE y el Siteqroo.

“Vamos a reanudar las clases porque nuestros representantes seccionales y estatales del SNTE llegaron a un diálogo y estamos en espera de que todo se resuelva”, mencionó Graciela Ortega Che, docente de la Secundaria Técnica número 30, ubicada en la zona continental de Isla Mujeres.

Sin embargo, los docentes aclararon que esto no significa que aceptarán el regreso de los trabajadores señalados, por lo que en caso de que los sindicalizados del Siteqroo no sean reubicados en otros planteles, volverán a recurrir al paro.



“Esta semana nos deben avisar en qué quedaron las negociaciones, sin embargo, en caso de que no sea favorable nos vamos a ir otra vez a paro”, advirtió Liliana Ortega, profesora de la Secundaria Técnica número 28.

Al respecto, Luis Echeverría Esquivel, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, mencionó que hoy (25 de octubre) se reunirán con la Secretaría de Educación (SEQ) a las 10 de la mañana, con la intención de que la minuta de acuerdo que se firmó en Chetumal sea respetada en las escuelas.

“Los compañeros del otro sindicato están violentando el derecho al trabajo, ellos no son nadie para cerrarles la puerta a ningún trabajador, nosotros tenemos una minuta firmada por la SEQ en la que dice claramente que tienen que regresar a sus puestos ya que no se hizo ningún procedimiento y no se les ha comprobado nada”, señaló el líder sindical del Siteqroo.

De acuerdo con el entrevistado,, las rencillas entre los profesores de ambos planteles no tiene nada que ver con cuestiones sindicales, sino que se trata de un conflicto de intereses, debido a que los agremiados del Siteqroo han denunciado en varias anteriores, supuestas acciones de venta de uniformes, exámenes y la organización de tardeadas al interior de las escuelas.