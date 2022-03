Autocar responde a alumnos de Cancún que piden más camiones

Estudiantes de la Universidad del Caribe (Unicaribe) piden a la empresa Autocar, concesionaria del transporte público en Cancún, que refuerce el número de camiones de las rutas 11 y 68.

A través de una página de Facebook, los estudiantes comentan que el número actual de unidades no se da abasto con la demanda del servicio, en especial tras el regreso a clases presenciales.

En la cuenta Memes Creados en el SAC, los creadores de contenido de esta página piden que en la ruta 11 -que cubre el derrotero de la 510 hasta la Unicaribe- se incrementen en al menos tres autobuses para responder a la demanda en el servicio.

Incluso, señalan que esta ruta es vital para transportar a estudiantes de otras escuelas como el Instituto Tecnológico de Cancún, además del centro de la ciudad.

En cuanto a la ruta 68, también pidieron que regresen los autobuses para cubrir el Circuito Kabah, hacia Plaza Las Américas, ya que las combis que actualmente prestan el servicio no se dan abasto y operan con sobrecupo.

Los estudiantes señalaron que el incremento de los camiones en ambas rutas también sería una gran ayuda para mejorar su seguridad, al reducir los tiempos de espera; así como su economía, pues se han visto obligados a tomar el servicio de taxis, con el riesgo que implica esperar el servicio por las noches.

Por su parte, Santiago Carrillo, director general de Autocar, aseguró que cuentan con alrededor de 12 unidades para cubrir las rutas 11 y 68, pero por el tráfico vial que hay en la ciudad.