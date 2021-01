Estudiantes desaparecen de las clases en línea en Playa del Carmen

La ubicación de más de 400 alumnos de educación primaria es desconocida para autoridades educativas de Solidaridad, debido a que nunca se han conectado a clases virtuales en el presente ciclo escolar.

De acuerdo con Willibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05 en educación primaria, intuyen que han abandonado la ciudad, pero no les pueden dar de baja debido a las órdenes que tienen.

Hay un estimado de 28 mil alumnos de educación primaria en el municipio de Solidaridad y la gran mayoría de ellos están inscritos en los planteles que se ubican en la zona de Villas del Sol, la demarcación poblacional más grande del municipio.