Quieren llevar su invento a Rumania, ¿los financiarías?

Jesús Caamal/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Dos estudiantes de Felipe Carrillo Puerto, recaudan fondos con la ciudadanía y empresarios, para poder participar en la Infomatrix 2019, que se celebrará en Rumania.

Requieren juntar más de 50 mil pesos para gastos de pasaje, hospedaje y alimentación durante su estancia del 20 al 24 de abril; si no consiguen ese recurso no podrán realizar el viaje, por ende, no tendrán la oportunidad de presentar el prototipo que crearon.

Se trata de Alexis Coh Sel y David Aban Calan, estudiantes de la carretera técnica de Electricidad y Contabilidad en el Centro de Estudios Bachillerato y de Servicios (Cbtis) 72, quienes en conjunto desarrollaron un prototipo para aprender a tocar guitarra a través de un sensor luces de colores.

Coh Sel, desarrollador del dispositivo, expresó que cuentan con el apoyo de sus padres, pero no pueden financiar todo el viaje, por eso buscan apoyo de la ciudadanía y empresarios que quieran sumarse a la causa.

Agregó que la escuela también los apoyará, pero no dijo con cuanto y en que modalidades, sin embargo, señaló que no se quieren confiar y por su cuenta están buscando las posibilidades de recaudar fondos y poco a poco van llegando a la meta que se han planteado.

“Pido a las autoridades municipales, estatales, ciudadanos, empresarios que, sí está en sus posibilidades apoyarnos que lo hagan”, dijo Coh Sel.

Y agregó, “todo será bien recibido, que hoy se vea la unión y la fuerza de los carrilloportenes en brindar ese cobijo y sobre todo en un tema que es de gran importancia”.

Héctor Vega Santamaría Director de la institución en el municipio, aseveró que por el lado de la institución todos los jóvenes han tenido el apoyo necesario, dijo que se encuentran haciendo las gestiones internas para contribuir al viaje de estos dos emprendedores.