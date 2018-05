Terminan la secundaria sin saber 'nada' de matemáticas

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL.- Más de 55 mil alumnos de secundaria y telesecundaria que egresaron el ciclo escolar pasado, entraron a nivel media superior sabiendo apenas cómo resolver problemas de fracciones o de números enteros.

Los resultados del Planea 2017, indican bajos niveles de aprendizaje en matemáticas en los alumnos. La prueba fue aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) antes de iniciar el ciclo escolar 2017-2018.

Seis de cada 10 alumnos quintanarroenses están colocados dentro del Nivel I (N I), el más bajo de la escala de calificación o rango, en cuanto a temas matemáticos y fue así que iniciaron su nivel medio superior en el ciclo 2017-2018.

De acuerdo con Planea 2017, la entidad ocupa el noveno lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de alumnos que al terminar su secundaria, cuando mucho pueden comparar o realizar cálculos con números naturales, cuando deberían ser capaces de resolver problemas que impliquen combinar números fraccionarios y decimales, así como emplear ecuaciones para encontrar valores desconocidos en problemas verbales.

Alejandro Castillo Aguilar, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem) en Quintana Roo, indicó que la educación en el estado sigue estancada académicamente, pese a una Reforma Educativa que entró en vigor en 2013, sin resultados significativos.

Resaltó que con los resultados de las pruebas como Planea, se deja entrever que la educación tiene más intereses laborales que académicos, además de que existe falta de compromiso de las autoridades, especialmente de la administración pasada, que terminó ‘de hundir’ la educación básica, media y superior.

“Las escuelas no fueron dotadas de infraestructura, tampoco se insistió con la Federación para tener libros actualizados, las telesecundarias fueron tremendamente olvidadas, las cuales no han funcionado como tal, pues del total de planteles, a más de 90% no le funcionan los televisores, tampoco tienen señal. Las infraestructura está decadente, añeja y en algunos de los casos, a punto del desplome”, dijo.

Puntualizó que los docentes, especialmente en nivel básico, que es el nivel clave para cualquier estudiante, carecen de las herramientas más importantes para poder desempeñar los correctos aprendizajes.