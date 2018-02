Realizan estudios sobre rentas vacacionales

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- No sólo a nivel local y federal se llevan a cabo estudios y mesas de trabajo para regular las plataformas de renta vacacional, también la Organización Mundial de Turismo (OMT), emitirá un estudio en abril, en donde abordará la problemática de los alojamientos turísticos en los diferentes países a nivel mundial, teniendo en cuenta que cada país tiene características concretas y hay que tratarlo individualmente.

El secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el georgiano Zurab Pololikashvili, aseguró que en el informe señalarán las recomendaciones de este organismo sobre los alojamientos turísticos que intermedian plataformas en internet, para que se ponga fin a la “postura diplomática” de este organismo y ofrezca “una visión para este tipo de producto que crece cada vez más”.

“Estamos trabajando muy fuerte y de la mano con los municipios de Benito Juárez y Puerto Morelos, esperamos pronto tener resultados; aunque las leyes municipales de comercio ya existen aún se tiene que determinar dónde podría ser viable la comercialización de las rentas vacacionales y en donde no”, comentó Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM).

En su reciente visita a Cancún, Francisco Madrid Flores, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, anunció que están haciendo un estudio para saber cuál es el impacto de Airbnb en el sector hotelero y regular las plataformas de renta vacacional.

El estudio incluye Ciudad de México y Cancún, concluiría en marzo y lo presentarían en abril; si bien la regulación que hubo en la capital del país y en nuestro destino, que fue el pago de impuesto al hospedaje, fue un primer paso, es insuficiente calificó el sector hotelero.

“Las rentas vacacionales dañarán a la hotelería si no son reguladas, si no garantizan en un suceso la seguridad de sus usuarios llámese incendió o huracán; los edificios y habitaciones dedicadas a operar con las plataformas no garantizan técnicamente, ni estructuralmente la habitabilidad”, dijo Carlos Gosselin Maurel, empresario hotelero y ex presidente de la AHCyPM.